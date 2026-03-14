Nada prueba que el video de una reciente alocución de Netanyahu esté generado con IA

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Madrid, 14 mar (EFE).- Nada prueba que un vídeo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciando un discurso desde un atril esté generado con inteligencia artificial (IA), a pesar de que así lo afirman mensajes en línea que difunden fragmentos del material en los que supuestamente se ven seis dedos en las manos del mandatario, un error común en contenidos sintéticos. En realidad, se trata de un efecto óptico y no de un fallo que evidencia el uso de IA, como lo prueba un análisis del material y herramientas especializadas.

En las últimas horas se han viralizado en redes sociales (Facebook, X, Instagram y Threads) fragmentos de una intervención en vídeo de Netanyahu, junto a mensajes que sostienen que el material presenta «errores en cantidad de dedos, dientes y orejas», lo que demostraría que el líder israelí habría sido «eliminado junto con su hermano y seis generales» y sustituido por una versión digital en material.

Según los mensajes, la presencia de seis dedos en las manos del primer ministro israelí demuestra que este contenido fue generado con inteligencia artificial.

«EL POLACO CON SEIS DEDOS. VIDEO IA. Israel difunde un vídeo de Netanyahu buscando callar los rumores de su posible muerte (sic)», afirma un usuario en Facebook.

Otros mensajes en X e Instagram insisten en que la IA «deja en evidencia» al mandatario tras llevar varios días sin aparecer en público y confirma su muerte de esta manera.

HECHOS: Es falso que Netanyahu aparezca con seis dedos en la grabación difundida en línea, como lo prueba un análisis del material realizado por EFE Verifica y herramientas especializadas en detección de contenido sintético. Tampoco existen inconsistencias en las orejas y boca del mandatario, ni demás rastros que indiquen alteraciones propias de contenidos generados con IA.

Un efecto óptico

En primer lugar, una revisión del vídeo original, publicado por Netanyahu en su perfil de X, evidencia que el fragmento viralizado en redes sociales corresponde al segundo 0:33 de la intervención, en el que se observan las supuestas anomalías en las manos del mandatario.

Sin embargo, un análisis fotograma a fotograma del material demuestra que el que parece ser un dedo adicional es, en realidad, un músculo de su mano que sobresale junto a la sombra del dedo meñique.

Al observar la secuencia completa y otros fotogramas del mismo vídeo, se aprecia con claridad que el mandatario tiene cinco dedos (evidenciados por las uñas) y que la anomalía visual desaparece según cambia el ángulo de la mano y la iluminación.

El supuesto «sexto dedo» no mantiene una estructura anatómica coherente ni de movimiento, confirmando que se trata de un efecto visual por la sombra producida por el músculo abductor del meñique.

Cuando la mano está en ciertas posiciones (como señalando o en tensión), este músculo se contrae o simplemente resalta por la anatomía de la persona, proyectando esa sombra.

Respecto a la mano izquierda, el análisis demuestra que su apariencia irregular es fruto del movimiento captado por la cámara y la sombra del micrófono proyectada sobre la extremidad. Esta combinación genera una distorsión normal en estas circunstancias y no un indicio de manipulación digital.

Análisis forense descarta el uso de IA

Tras descargar la pieza y someterla a la herramienta especializada detección y análisis forense de IA Hive Moderation, los resultados concluyen que «es poco probable que contenga contenido generado por IA o deepfake».

El análisis técnico arroja un 1,9 % de probabilidad de que el vídeo contenga elementos sintéticos, lo que equivale a un 98,1 % de probabilidad de que sea una grabación real.

Una especulación sin base

Los usuarios que denuncian supuestos fallos en «dedos dientes u orejas» no aportan ninguna evidencia sólida ni concluyente. Además, una revisión del material evidencia que no hay rastros de dichas inconsistencias.

La narrativa sobre la muerte de Netanyahu ha cobrado fuerza debido a su ausencia pública durante los últimos días, fundamentada en la falta de vídeos recientes o el aplazamiento de visitas de enviados internacionales.

Sin embargo, tampoco se ha presentado ninguna evidencia verificable que respalde la afirmación de un ataque contra su persona o su residencia.

EFE Verifica ya ha desmentido anteriormente otras informaciones falsas relacionadas con este contexto, como las que afirmaban un bombardeo a su vivienda que provocó la muerte de su hermano o que el primer ministro padecía cáncer de sangre.

En conclusión, no hay evidencias de que el reciente vídeo del discurso de Benjamin Netanyahu haya sido creado con inteligencia artificial. El supuesto error en las manos del mandatario su mano es una sombra y no un «sexto dedo». Análisis con herramientas especializadas comprueban la autenticidad de la grabación. EFE

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