Nadia Calviño defiende mayor cooperación entre los bancos multilaterales de desarrollo

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Washington, 13 abr (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, instó este lunes a seguir impulsando las sinergias y el trabajo conjunto de todos los bancos multilaterales de desarrollo del mundo de cara a acelerar y a hacer más eficientes sus diversos proyectos y a lograr inversiones a escala.

«Está bastante claro que las placas tectónicas sobre las que se ha basado el orden global durante los últimos 80 años se están desplazando; estos desplazamientos son sumamente profundos y rápidos, y generan conflictos en algunas áreas y vacíos en otras», explicó Calviño, poniendo como ejemplo la guerra contra Irán y otras tensiones geopolíticas durante un discurso ofrecido en el Instituto Brookings de Washington.

Es por esto es necesaria otra vía, afirmó, «que se aleja del conflicto y que se construye sobre la cooperación, no sobre la confrontación».

La exvicepresidenta española, que habló en Brookings en el marco del arranque de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM), consideró que hace falta un nuevo orden global que debe estar basado en «la cooperación y el respeto» y tener a «todos los bancos multilaterales de desarrollo operando como un sistema».

«Combinando nuestras fortalezas, trabajando como un sistema y a gran escala, podemos contribuir a brindar estabilidad financiera y resiliencia allí donde más se necesitan», destacó Calviño, que consideró que este impulso cooperativo ya está empezando a tener lugar y a dar frutos.

Además, explicó que la necesidad de reformar entidades multilaterales de financiamiento para el desarrollo será uno de los grandes tópicos que tratará con colegas y con los máximos responsables del FMI y el BM, Kristalina Georgieva y Ajay Banga, esta semana en Washington.

«Cada vez más, estamos alineando nuestras estrategias, compartiendo riesgos, basándonos en los estándares y sistemas de adquisiciones de los demás, y movilizando capital privado a gran escala», aseguró.

En este sentido, Calviño destacó la importancia de haber logrado desarrollar la Base de Datos de Riesgos de Mercados Emergentes Globales (GEMs), fruto de una iniciativa del BEI y la Corporación Financiera Internacional (CFI) que ha asociado a 29 bancos multilaterales de desarrollo.

Para ilustrar esta cooperación, también recalcó que en el marco de las reuniones de primavera el BEI se sumará a la iniciativa «Water Forward» -que busca garantizar la seguridad hídrica para 300 millones de personas y triplicar esa cifra para 2030- o que firmará un contrato para financiar un proyecto que consideró «pionero»; el primer centro integral de fabricación de múltiples vacunas de África, situado en Sudáfrica.

Calviño también remarcó la importancia de que las actividades del BEI, cuyos accionistas son los 27 miembros del a Unión Europea (UE), estén totalmente alineadas «con los valores de la UE» y aseguró sentirse orgullosa de que la entidad que dirige sea una de las instituciones que carga con «la antorcha» en lo que se refiere a impulsar una «revolución energética» que apueste por las renovables y reduzca la depedencia de los hidrocarburos.

Del mismo modo, subrayó que el BEI es también un baluarte a la hora de apoyar proyectos que mejore las vidas de mujeres y minorías o que busquen contrarrestar y prevenir el cambio climático. EFE

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