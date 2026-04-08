Naviera Hapag-Lloyd esperará antes de decidir si vuelve a transitar por estrecho de Ormuz

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Berlín, 8 abr (EFE).- La naviera alemana Hapag-Lloyd renuncia por el momento a reanudar la navegación por el estrecho de Ormuz después de que EE.UU. e Irán anunciaran un alto el fuego temporal este miércoles.

Un portavoz de la empresa dijo a EFE que debido a la incertidumbre que perdura y la falta de garantías de seguridad fiables en el golfo Pérsico, probablemente no se tomará una decisión hasta pasados unos días.

«Es de celebrar que en las negociaciones entre EE.UU. e Irán se hayan logrado aparentemente algunos avances. Aún así la situación en torno del estrecho de Ormuz sigue siendo tensa. Si la anunciada reapertura realmente se mantiene es algo que quedará patente en los próximos días», afirmó.

El representante indicó que la seguridad de los empleados de la naviera, tanto en mar como en tierra, tiene la «máxima prioridad».

«Debido a nuestra evaluación actual del nivel del riesgo seguimos evitando atravesar el estrecho. Al mismo tiempo examinamos de forma continuada y cuidadosa en qué momento volverá a ser posible el tránsito», subrayó.

También la naviera danesa Maersk anunció este miércoles que por el momento adoptaría una actitud de «prudencia» y no reanudará aún el transporte marítimo por el estratégico estrecho, bloqueado por Irán como medida de presión por la guerra lanzada por EE.UU. e Israel.

La firma nórdica, que al igual que otras empresas dedicadas al transporte de contenedores suspendió hace un mes la circulación por el estrecho, resaltó que el alto el fuego «crea posibilidades para el tránsito, pero no proporciona todavía seguridad completa en el mar, y debemos entender todas las condiciones potenciales vinculadas».

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz, por el que transcurre una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. EFE

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