Neandertales practicaron «canibalismo selectivo» con mujeres y niños en el norte de Europa

París, 20 nov (EFE).- Un estudio científico realizado por investigadores de Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos desvela que mujeres y niños neandertales que vivieron en el Pleistoceno tardío en el norte de Europa eran objeto de «canibalismo altamente selectivo».

Así se desprende de los análisis realizados a los restos óseos neandertales descubiertos en la tercera caverna del yacimiento de las cuevas de Goyet, en Bélgica, que datan de hace entre 41.000 y 45.000 años.

Si bien las prácticas antropofágicas de esta subespecie extinta de homínido son una hipótesis que ya habían avalado las pruebas encontradas en otros yacimientos, en el caso de Goyet la particularidad es que se enfocaron principalmente en mujeres adultas y niños.

«El perfil biológico de las víctimas, identificado por primera vez, revela que formaban parte de un grupo ajeno a la comunidad, al que probablemente fueron llevadas para ser consumidas con fines alimenticios, más que en un contexto ritual», señaló este jueves en un comunicado el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), que es uno de los participantes del estudio.

Así lo sugiere «la presencia de restos similares a los encontrados en los huesos de animales consumidos por los ocupantes del yacimiento de Goyet», detallaron las fuentes.

El estudio, publicado el miércoles en la revista especializada Scientific Reports, al contextualizar estos análisis en el final del Paleolítico medio, que se caracterizó en el norte de Europa por una gran diversidad cultural entre los grupos neandertales y por la presencia emergente del Homo sapiens, apunta que estas formas de canibalismo pueden ser síntoma de «tensiones territoriales».

Son justo precedentes a la «desaparición de los neandertales en la región», recuerda el comunicado del CRNS.

«Estas conclusiones se basan en diez años de investigación que han implicado una reevaluación de la colección de Goyet mediante análisis de ADN, dataciones por radiocarbono, mediciones isotópicas para determinar el origen geográfico de los individuos y reconstrucciones virtuales que permiten el análisis morfológico de estos huesos humanos, a veces muy fragmentados», precisaron las fuentes. EFE

