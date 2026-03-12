Netanyahu:Hemos eliminado al viejo tirano y el nuevo no puede mostrar su rostro en público

1 minuto

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que Israel y Estados Unidos han «eliminado al viejo tirano de Irán» y que «el nuevo tirano», en referencia al recién nombrado líder supremo, Mojtabá Jameneí, «no puede mostrar su rostro en público».

En su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Netanyahu también dijo que estos son «días históricos» y que la operación contra el régimen islámico de Teherán «continúa»: «Hemos cumplido con nuestros objetivos, mas de lo esperado, y seguiremos haciéndolo», aseguró. EFE

ybp-mt/rcf