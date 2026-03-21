Netanyahu agradece a líderes ultras defender a Israel y «la civilización occidental»

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Budapest, 21 mar (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió un videomensaje a la cumbre ultraconservadora de Budapest, en el que agradeció el respaldo a «la civilización occidental» y a Israel, que describió como la «posición avanzada que protege nuestra civilización común frente a la marea del fanatismo radical musulmán».

Netanyahu destacó, en un breve mensaje a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, que esos «fanáticos radicales» no solo oprimen a sus propios pueblos, sino que también representan una amenaza para los países árabes aliados y para las naciones de los participantes en la conferencia.

El líder israelí elogió también al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, calificándolo como «una roca» en tiempos turbulentos y un líder que garantiza estabilidad, seguridad y protección para su país y sus ciudadanos.

«Vivimos tiempos complicados. Se necesitan líderes que puedan enfrentar esta creciente amenaza y asegurar la seguridad y la estabilidad de sus naciones, y Orbán ofrece eso», afirmó Netanyahu.

La CPAC se organiza por quinta vez en Budapest, esta vez con casi 700 participantes de 51 países, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal.

Entre los participantes se cuentan también la líder de la formación ultra alemana Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, entre otros cientos de políticos y activistas. EFE

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