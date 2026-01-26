Netanyahu ante el Parlamento israelí: «Ya no hay rehenes en Gaza»

Jerusalén, 26 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este lunes ante el pleno de la Knéset (Parlamento israelí) que «ya no hay rehenes en Gaza», tras el hallazgo de los restos del último cautivo en la Franja palestina, el policía Ron Gvili.

«Mis amigos, compañeros miembros de la Knéset, hace poco devolvimos a Ron Gvili, un héroe de Israel. Ya no hay rehenes en Gaza», dijo durante una sesión especial en honor del primer ministro albanés, Edi Rama.

Netanyahu prosiguió felicitando a los comandantes y a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Shin Bet (servicio de inteligencia interior) por «la perfecta ejecución de esta sagrada misión».

También expresó su gratitud al presidente estadounidense, Donald Trump; al enviado estadounidense, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno de Trump, «por su gran apoyo».

El primer ministro se refirió asimismo al pin del lazo amarillo que simboliza las peticiones de liberación de los rehenes en Gaza: «Todos llevamos la insignia y, ahora que la misión ha concluido, es hora de quitárnosla. Porque los hijos han regresado a sus fronteras y las hijas también», afirmó.

«Hemos completado esta misión, como prometí, y también completaremos las demás tareas que nos hemos propuesto», añadió.

El cuerpo fue localizado este lunes en un cementerio musulmán ubicado en una zona de la ciudad de Gaza (norte) controlada por el Ejército israelí, donde sus fuerzas llevaban dos días buscando con maquinaria pesada.

Con su recuperación ya se ha completado la liberación de los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja (lo que ocurrió en los primeros días del alto el fuego que empezó el 10 de octubre) y la entrega de los restos de los 28 muertos, estipulada en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

La oficina de Netanyahu anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalizara la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza. EFE

