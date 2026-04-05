Netanyahu carga contra el Tribunal Supremo por permitir «protesta de izquierda» antiguerra

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Jerusalén, 5 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó este domingo al Tribunal Supremo de Israel por permitir la celebración de una «protesta de izquierda» antiguerra en Tel Aviv el sábado, con un máximo de 150 participantes, «mientras que a los judíos se les prohíbe rezar en el Muro de las Lamentaciones».

«Increíble. Mientras que a los judíos se les prohíbe rezar en el Muro de las Lamentaciones durante la festividad (de Pésaj, pascua judía), el Tribunal Supremo aprobó una protesta de izquierda en Tel Aviv», escribió Netanyahu en una publicación en X.

«La libertad de protesta es importante, pero la libertad de oración no lo es menos. En tiempos de guerra, el único que determina las medidas de seguridad es el Comando del Frente Interno», agregó.

El Ejército y la Policía de Israel autorizaron la participación de hasta 150 personas en la protesta antiguerra organizada el sábado en Tel Aviv, mientras que en Jerusalén y Haifa, entre otras ciudades, mantuvieron el límite de 50 asistentes fijado por las directrices vigentes bajo el estado de emergencia por la guerra con Irán.

La decisión se produjo después de que el Tribunal Supremo de Israel ordenara el viernes, en respuesta a una petición de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), a la Policía y al Ejército presentar un plan que permitiera la celebración de las protestas antiguerra convocadas para la tarde del sábado bajo condiciones de seguridad.

En la manifestación de Tel Aviv, la Policía israelí acabó deteniendo al menos a 10 personas y dispersó por la fuerza una protesta que congregó a un millar de personas, después de que el cuerpo policial y el Ejército desoyeran la parte de la orden del tribunal que les obligaba a aportar ese plan detallado que garantizara el derecho de protesta.

El borrador de ese documento nunca fue entregado por los demandados al Supremo, según confirmó a EFE una portavoz de ACRI.

«La policía de Ben Gvir reprimió violentamente una manifestación contra la guerra, arrestando al codirector de Standing Together, Alon-Lee Green, y al activista Nadav Oren. Por mucho que intenten silenciarnos, nos negamos a dejar de protestar contra la cínica guerra eterna de Netanyahu», denunció en un comunicado en X una de las organizaciones convocantes, Standing Together.

Hace 8 días, la Policía ya reprimió una protesta similar, tanto en Tel Aviv como en la ciudad de Haifa, y días después actuó con cañones de agua contra una manifestación en Jerusalén frente al Parlamento en contra de la pena de muerte diseñada para palestinos. EFE

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