Netanyahu confirma que el alto el fuego con Líbano fue a petición de Trump

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Jerusalén, 17 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel accedió al alto el fuego temporal vigente con el Líbano a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«A petición de mi amigo el presidente Trump, con quien transformamos Oriente Medio y logramos grandes avances, acordamos un alto el fuego temporal en el Líbano», afirmó Netanyahu en un videomensaje publicado por su oficina.

«A petición suya, se nos brindó la oportunidad de promover una solución política y militar conjunta con el gobierno libanés», añadió.

Pese a aceptar el cese de hostilidades, Netanyahu subrayó que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el «desmantelamiento» del grupo chií libanés Hizbulá, y advirtió de que la campaña no ha concluido.

Estas declaraciones se producen después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército continuará controlando las zonas ocupadas en el sur del Líbano y no descartó reanudar los ataques tras la tregua si no se logra el desarme de Hizbulá.

En un tono similar, Netanyahu, aseguró ayer que el Ejército israelí mantendrá su presencia y control en el sur del Líbano, a fin de evitar que Hizbulá pueda lanzar misiles antitanques.

«Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos», precisó Netanyahu en un vídeomensaje tras el alto el fuego.

Trump anunció el jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

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