Netanyahu justifica el bloqueo al patriarca latino en Jerusalén por motivos de «seguridad»

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Jerusalén, 29 mar (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó en motivos de seguridad que la Policía de Israel impidiera hoy a líder del catolicismo en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, entrar al Santo Sepulcro en Jerusalén para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

«Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna», afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.

El primer ministro aseguró que las «fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días».

En el comunicado, la oficina de Netanyahu recordó que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén (la Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes; el Muro de las Lamentaciones, para los judíos, y el Santo Sepulcro, en el caso de los cristianos) permanecen cerrados a causa de la guerra con Irán.

Según Netanyahu, Irán ha atacado «repetidamente» los lugares sagrados de las tres religiones monoteísticas, aludiendo a la caída de restos de la intercepción de un misil en el barrio judío de la medina, a escasos 400 metros de la Explanada de las Mezquitas o el muro de las lamentaciones.

Sin embargo, no existen indicios hasta el momento de que estos lugares (entre ellos la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del islam) fueran el objetivo específico de los misiles disparados por la República Islámica de Irán.

Los agentes de policía israelíes impidieron este domingo el acceso de Pizzaballa y el custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, a la iglesia del Santo Sepulcro.

Según el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén, ambos se dirigían de forma privada al templo, «sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial».

Israel limita las reuniones al aire libre a menos de 50 personas debido a la guerra y sus autoridades alegan que el cierre de los lugares santos se debe a que los servicios de emergencias no podrían moverse por las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén con facilidad en caso de un ataque.

Con este argumento, también durante el mes sagrado para el islam del Ramadán, que coincidió durante varias semanas con la guerra, la Policía impidió a los fieles acudir a la Explanada de las Mezquitas y dispersó con violencia a los palestinos que trataron de rezar fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que convocará este lunes al embajador de Israel a causa de este incidente, condenado por el Gobierno de Italia en su conjunto.

También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alertado de la «preocupante multiplicación de las violaciones del estatus de los Lugares Santos de Jerusalén» a raíz de lo ocurrido. EFE

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