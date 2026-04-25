Netanyahu ordena atacar «con contundencia» a Hizbulá en el Líbano

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Jerusalén, 25 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar «con contundencia» al grupo chií Hizbulá en el Líbano.

«El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano», dijo su oficina en un breve mensaje.

El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una «flagrante violación» por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés. EFE

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