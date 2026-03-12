Netanyahu pide acabar con «circo absurdo» de su juicio por corrupción y centrarse en Irán

3 minutos

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este jueves acabar con el «circo absurdo» de su juicio por corrupción -enfrenta cargos por supuesto fraude, cohecho y abuso de confianza- para poder centrarse en la guerra que actualmente libra su país con Irán y con la milicia chií libanesa Hizbulá.

«Lo correcto es terminar este circo absurdo, darle al Estado de Israel y a mí tiempo para lidiar con esta guerra, algo sobre lo que pienso durante todas las horas en las que permanezco despierto, que son muchas», dijo en su primera rueda de prensa desde que Israel -con el apoyo de EE.UU.- iniciara el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán.

Y añadió que el juicio «debería detenerse durante la guerra»: «Durante una guerra no hay nada de qué hablar. Este juicio debería haberse interrumpido hace mucho tiempo», agregó.

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio Donald Trump. El presidente estadounidense ha insistido incluso a Herzog, que aún no ha tomado la decisión, para que opte por amnistiar a su primer ministro.

«(Trump) Cree que aquí se está produciendo una cacería. Tiene razón. Cree realmente que hay una cacería política. Un juicio que nunca debería haber tenido lugar. Debería haberse cerrado después de haber escuchado todas las cosas terribles que dijeron (…) El chantaje de testigos, delitos de fabricación…», manifestó Netanyahu hoy en la comparecencia para apostillar que Trump «habla desde el corazón».

Y, aunque comentó que el presidente Herzog es «libre de tomar su decisión» sin presiones, «lo correcto», aseveró, es «poner fin a este circo absurdo».

Antes de la guerra con Irán, el primer ministro israelí llegó a comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio en el que, desde su inicio en 2024, se ha afanado en aplazar alegando repetidamente que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la brutal ofensiva de sus tropas en Gaza; lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.

El mandatario, que ha mantenido de forma continuada que los juicios contra él son una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo. EFE

