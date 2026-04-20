Netanyahu promete «medidas severas» contra un soldado que golpeó una estatua de Jesús en Líbano

afp_tickers

2 minutos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes «medidas severas» contra un soldado filmado mientras golpeaba con un mazo una estatua de Jesús en el sur del Líbano.

La secuencia, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí, tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y muestra a un soldado israelí golpeando la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, que se cae de su cruz.

«Me quedé conmocionado y entristecido al saber que un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) había dañado un símbolo religioso católico en el sur del Líbano», escribió Netanyahu en X.

«Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán medidas severas disciplinarias contra el autor», añadió.

En la mañana del lunes, el ejército israelí anunció que había verificado la autenticidad de la imagen.

La estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

El ayuntamiento de Debel dijo a la AFP que la estatua está en el pueblo pero no pudo confirmar si ha sido dañada.

El ejército israelí admitió el lunes en X que se trata de un incidente de «suma gravedad» y que «la conducta del soldado es totalmente inconsistente con los valores que espera de sus tropas».

El ejército adelantó que «se tomarán medidas apropiadas contra todos los involucrados», y aseguró que estaba trabajando con la comunidad para «restaurar la estatua a su sitio».

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, condenó la acción, que calificó como «vergonzosa y deshonrosa».

«Confío en que se tomarán las necesarias medidas severas contra quien haya cometido este repugnante acto», publicó en X.

«Pedimos disculpas por este incidente a cada cristiano cuyos sentimientos hayan sido heridos», agregó.

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio a inicios de marzo cuando el movimiento proiraní Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Israel respondió con ataques masivos en todo el país y una invasión del sur.

glp/jd/smw/mas/cjc/lb/ahg/pb/ahg