Netanyahu se reúne con el jefe de la Inteligencia egipcia para abordar el acuerdo de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acompañado por su «equipo profesional», mantuvo un encuentro este martes con el jefe de la inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para abordar y afianzar el plan impulsado por Estados Unidos para Gaza, del que de momento solo se ha aplicado la primera fase.

«En la reunión abordaron el avance del plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto y el fortalecimiento de la paz entre ambos países, así como otros asuntos regionales», recoge la nota difundida por la Oficina del mandatario israelí, en la que no dio más detalles.

El canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, por su parte, aseguró que Rashad partió para discutir con funcionarios israelíes «la entrada de ayuda» humanitaria al devastado enclave palestino, así como la solución a «los obstáculos que enfrenta la implementación» del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

También afirmó que este alto cargo de Egipto -país que medió en el conflicto junto con Catar y EE.UU.- también se reunirá con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien se encuentra de visita oficial en Israel junto con el yerno de Trump, Jared Kushner, desde este lunes.

En Tel Aviv también se encuentra ya el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para supervisar la implementación del alto el fuego, y, al igual que Witkoff y Kushner, se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, entre otros altos cargos.

Mientras, las delegaciones de las facciones palestinas Hamás, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se encuentran en El Cairo para abordar la reconstrucción de la Franja de Gaza, su gestión tras la ofensiva o el desarme de Hamás, informaron ayer fuentes palestinas a EFE.

La tregua comenzó el 10 de octubre y el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denuncia que desde entonces Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el alto el fuego.

El Ejército israelí, por su parte, acusó a los islamistas de haberlo roto durante la mañana del pasado domingo por unos supuestos enfrentamientos en Rafah, así como a la población gazatí por haber intentado acceder a las áreas aún bajo orden de exclusión militar. EFE

ngg/pbj/rf