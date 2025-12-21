Netanyahu se reunirá con el primer ministro de Grecia y el presidente de Chipre este lunes

1 minuto

Jerusalén, 21 dic (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá este lunes con su homólogo de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulidis, anunció este domingo un comunicado de la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu se encontrará primero con Mitsotakis a las 14.30 hora local (12.30 GMT), para celebrar media hora después una reunión bilateral Israel-Grecia. A las 16.30 será el encuentro con el líder chipriota y la reunión bilateral con Chipre.

Finalmente, los tres países celebrarán una reunión trilateral y se dirigirán a la prensa.

Según el diario The Times Of Israel, los tres países estudian crear una fuerza militar conjunta de respuesta rápida para el Mediterráneo oriental, ante la preocupación por la expansión de la presencia militar turca.

La reunión se produce poco antes de que Netanyahu viaje a Estados Unidos para encontrarse con su presidente, Donald Trump. La oficina del mandatario aseguró que el encuentro se produciría el próximo día 29, si bien el magnate estadounidense advirtió que la reunión aún no se ha cerrado formalmente, según The Times of Israel.

La prensa israelí recoge que entre los motivos de la visita se encuentra examinar el desarrollo de la primera fase del alto el fuego en Gaza y la posible evolución a la segunda, pero también una posible escalada contra Hizbulá en el Líbano u otra contra Irán. EFE

pbj/rcf