Nevadas récord y una fugaz campaña dificultan las elecciones anticipadas en Japón

Jorge Dastis

Tokio, 4 feb (EFE).- Las elecciones anticipadas de este domingo convocadas por la ministra nipona, Sanae Takaichi, han sumido a Japón en la campaña más corta de su historia moderna, marcada por retrasos en el envío de papeletas y unas nevadas récord que han dejado al menos treinta muertos.

Es la primera vez desde 1990 que Japón, el país que más nieve registra del mundo, celebra elecciones en febrero, un mes marcado por los fuertes temporales, que han sido especialmente intensos este año.

Este contexto inusual no ha escapado a la oposición, que ha aprovechado para criticar las prisas de la mandataria por traducir su elevada popularidad en escaños. El líder del Partido Democrático Constitucional (PDC), Yoshihiko Noda, se dejó fotografiar pegando carteles con nieve hasta la cadera al arranque de la campaña electoral el pasado 27 de enero.

«Una actitud que ignora la carga que recae sobre los gobiernos locales, los residentes, los jóvenes y las personas mayores es indigna de la democracia», aseguró el político desde la prefectura de Aomori, uno de los lugares que más nieve registra en estas fechas.

La recién creada Alianza Reformista Centrista, integrada por el PDC y el budista Komeito, es el principal desafío a Takaichi estas elecciones. Sin embargo, las encuestas vaticinan que la primera ministra conseguirá expandir la frágil mayoría que ostenta hasta ahora en la Cámara Baja el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

Más allá de las dificultades políticas, el sorpresivo adelanto electoral ha dejado poco tiempo para labores logísticas, y algunos municipios han tenido que retrasar el envío de papeletas para el voto anticipado, muy popular en Japón.

Además, materiales como la transcripción al braille de los documentos electorales se han visto afectados, y muchos votantes podrían no tener acceso hasta el mismo día de la votación, según recoge el periódico japonés Asahi Shimbun.

Retrasos para aprobar el presupuesto

Otro de los aspectos del adelanto electoral que ha despertado críticas de la oposición es la posibilidad de que se retrase la tramitación de los presupuestos para el año fiscal de 2026, que comienza en abril.

La mandataria, por su parte, ha defendido que la aprobación el pasado diciembre de un amplio presupuesto suplementario para 2025, el mayor desde la pandemia y que contempla partidas para combatir los efectos de la inflación en los hogares, reducirá de manera inmediata la carga sobre la población.

«Esta disolución (de la Cámara Baja del Parlamento) se lleva a cabo tras aprobar un presupuesto y un sistema de implementación que no crearán un vacío en la gestión económica», escribió en su cuenta de la red social X Takaichi a finales de enero, poco después de anunciar los comicios.

«Protegeremos la vida de la gente. Aunque haya elecciones, eso no cambiará. Unas elecciones generales anticipadas no retrasarán las medidas para combatir el aumento de precios», insistió.

Aun así, algunos gobiernos municipales han advertido de que la necesidad de dedicar recursos y empleados a las labores electorales implica que la elaboración de presupuestos locales y la implementación de medidas podría retrasarse, según recogen medios japoneses como el periódico Mainichi Shimbun.

A pesar de los problemas, Takaichi parece encaminada a hacerse con el mandato popular que la conservadora citó como su principal motivación a la hora de convocar el adelanto electoral, y algunos sondeos incluso le dan a su partido una mayoría absoluta en solitario, sin necesidad de socios de coalición.

La propia Takaichi ya ha avanzado que dimitirá si no logra la mayoría en los comicios, que ha presentado como un plebiscito a su figura para tratar de aprovechar los altos índices de popularidad de los que disfruta su Administración. EFE

