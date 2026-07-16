Nicaragua adjudica más áreas mineras a firmas chinas tras sanciones de EE.UU.

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San José, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este jueves tres concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Three Gold Coins Company S.A., con una superficie total de 114.515,72 hectáreas, y ya son 15, tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó el Diario Oficial La Gaceta.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a esa empresa, representada en Managua por el empresario chino Qingyang Lin, con residencia nicaragüense, la concesión minera en el lote denominado Liberia 11, con una superficie de 48.230 hectáreas, ubicadas en los municipios de Paiwas, El Tortuguero, El Ayote y El Rama, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Caldas, con una superficie de 42.131,38 hectáreas, ubicadas en los municipios de Paiwas, El Ayote, Camoapa, La Libertad y Santo Domingo, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y los departamentos (provincias céntricas) de Boaco y Chontales, respectivamente.

Y un tercer título en el lote denominado Liberia 1, con una superficie de 24.154,34 hectáreas, ubicadas en los municipios de El Ayote y El Rama, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y en Santo Domingo, de la provincia de Chontales.

El Gobierno sandinista ha cedido entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1.277.389,38 hectáreas en concesiones mineras, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

Según esta ONG, el Ejecutivo modificó el marco jurídico de Nicaragua «para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas», y sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, lo que significó un incremento del 44,4 % respecto a 2024 (cuando se exportaron 1.391,6 millones de dólares), según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los datos del Banco Central.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales. EFE

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