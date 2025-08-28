The Swiss voice in the world since 1935

Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio, será en Miami

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La franquicia Miss Universo Nicaragua informó este jueves que coronará por primera vez a su nueva soberana de belleza en el exilio, debido a la acusación del Gobierno de Daniel Ortega de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria a la anterior dirección del evento.

Los organizadores detallaron que trece candidatas competirán el próximo jueves en Miami, en el teatro James L. Knight Center, la primera sede del evento fuera del país centroamericano.

La exdirectora de la organización, Karen Celebertti, renunció en diciembre de 2023 tras la detención por parte de las autoridades nicaragüenses, que la acusaron de presunta conspiración y traición a la patria.

El exilio de Nicaragua sigue los pasos del de Cuba, que en los dos últimos años ha elegido en Miami a su candidata para este certamen internacional, cuyo evento principal se realizará el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Este año por Cuba resultó elegida la sobrina de Emilio y Gloria Estefan, Lina Luaces, entre aspirantes cubanas en el exilio, tras 57 años sin Miss Universo Cuba.

Las concursantes de Nicaragua se han sometido a un entrenamiento de la mano de profesionales de la belleza, encabezados por el estilista venezolano Juan Bautista, quien tiene experiencia en el manejo de certámenes de belleza.

La gala, que será presentada por la ex Miss Universo Zuleyka Rivera y el periodista nicaragüense Iván Taylor, contará con la participación del vocalista del grupo musical Sin Banderas, el argentinomexicano Noel Schrajis.

En 2023, la candidata Sheinnys Palacios se convirtió en la primera reina universal del país centroamericano, lo que provocó celebraciones multitudinarias en las calles, un gesto interpretado por analistas como una muestra de descontento popular con el Gobierno de Ortega.

Ese contexto político marcó el rumbo de la organización, que ahora intenta reinventarse en el exilio. EFE bec/ims/cda

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR