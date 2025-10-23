Nicaragua da más permisos a mineras chinas y suman más de 700.000 hectáreas con licencias

San José, 23 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este jueves tres nuevas concesiones mineras a cielo abierto, dos a empresas chinas y la otra a una nicaragüense, con una superficie total de 55.275,94 hectáreas en los departamentos de Matagalpa, Madriz y Chontales, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa china Thomas Metal S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Santa Emilia, en la provincia de Matagalpa (norte), con una superficie de 34.431,21 hectáreas, según el acuerdo ministerial.

Con esa nueva concesión, Thomas Metal S.A., inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Managua y representada por Xiaocun Bao, una empresaria de origen chino con residencia nicaragüense, acumula 153.658,21 hectáreas de territorio minero otorgadas en lo que va de 2025.

Nicaragua también otorgó a la firma firma Brother Metal S.A. una concesión minera en el lote denominado Yalaguina, con una superficie de 4.894,73 hectáreas, ubicado en el departamento de Madriz, fronterizo con Honduras.

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado más de 30 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 700.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

El Ministerio de Energía y Minas dio, además, a la empresa nicaragüense Global Group S.A una concesión minera en el lote denominado Villa Sandino, con una superficie de 15.950 hectáreas, en el departamento de Chontales.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que con la aprobación el pasado 6 de mayo de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua.

Organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) también han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, algo que han tildado de «ecocidio», y han exigido al Estado de Nicaragua «la anulación inmediata» de todas esas licencias. EFE

