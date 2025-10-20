Nicaragua da nueva concesión a minera china y ya son casi 600.000 hectáreas con licencia

San José, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Zhong Fu Development S.A., con una superficie total de 9.300 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó la concesión para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado El Muelle, ubicado en los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, según el acuerdo ministerial.

Con esas 9.300 hectáreas., la cartera de Energía y Minas ha otorgado a la empresa Zhong Fu Development S.A. un total de 190.554,68 hectáreas.

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado cerca de 30 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por casi 600.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, que lo han tildado de «ecocidio» y han exigido al Estado de Nicaragua «la anulación inmediata» de todas esas licencias.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense. EFE

