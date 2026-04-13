Nicaragua exportó 29.732 animales exóticos en primer trimestre, incluidas ranas ojos rojos

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San José, 13 abr (EFE).- Nicaragua exportó 29.732 ejemplares de especies exóticas en el primer trimestre de este año, entre ellas ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado, informó este lunes en Managua el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

En una declaración, el Marena indicó que entre enero y marzo pasados emitieron 69 permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para la exportación de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados y caracol rosado, generando ingresos por un monto de factura de 2,55 millones de dólares.

De los permisos CITES, se exportaron un total de 29.732 especímenes de diversas especies como rana de ojos rojos, gallego verde, rana flecha, ranita de vidrio, tortuga sabanera y gallego, entre otras, con destino a países como Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong (China), Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, de acuerdo con la información.

Según el Marena, esas exportaciones se realizaron en cumplimiento de los criterios establecidos por la CITES, «garantizando el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad».

Entre las principales especies con mayor demanda destacan las ranas verdes de ojos rojos, la rana flecha, rana camufle, gallego verde, falso coral, pichete verde, cola chata, geko atigrado, entre otros, de acuerdo con las autoridades.

Japón, Estados Unidos, Hong Kong de la República Popular China, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán son los principales países de destino de los animales exóticos exportados por Nicaragua, donde son adquiridos principalmente como mascotas.

Los animales exóticos no lo son tanto en Nicaragua, un país tropical con más de 12.400 especies de fauna.

En Nicaragua hay registrados ante el Ministerio de Ambiente nueve zoocriaderos y seis de ellos son exportadores. EFE

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