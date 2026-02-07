Nicaragua libera a un exmilitar en medio de las críticas de EEUU por los presos políticos

afp_tickers

1 minuto

Un militar condenado a 50 años de cárcel por «traición a la patria» en Nicaragua fue excarcelado en momentos en que Estados Unidos presiona al gobierno para que libere a los presos políticos, informó la prensa nicaragüense exiliada.

El capitán en retiro Aníbal Rivas Reed, de 61 años, fue condenado en junio pasado en un juicio que su familia tildó de «arbitrario».

Rivas Reed salió de prisión el jueves y fue enviado por las autoridades penitenciarias a su vivienda en la ciudad de Matagalpa (norte), señaló el diario digital Confidencial, editado en el exilio.

Quedó «bajo supervisión policial», agregó el periódico La Prensa.

Artículo 66 confirmó la liberación al citar a una sobrina de Rivas Reed, quien goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su arresto el 17 de mayo de 2025.

La liberación ocurre semanas después de que el gobierno de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, que mantienen un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, excarcelara a «decenas» de presos políticos.

El pasado miércoles, el embajador estadounidense en la OEA, Leandro Rizzuto, afirmó ante el organismo que dichas liberaciones «pueden parecer gestos positivos por parte de la dictadura», pero el «arresto domiciliario no es libertad».

Durante esa sesión, la OEA se declaró «alarmada» por la situación en Nicaragua y urgió al país a «poner fin a las violaciones a los derechos humanos».

bur/hma/axm/cr