Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Italia tras romper relaciones

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San José, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua revocó este viernes el nombramiento de la diplomática Mónica Robelo Raffone como embajadora nicaragüense en Italia, tras romper el jueves las relaciones con ese país europeo, informó el Diario Oficial La Gaceta.

A través de un acuerdo presidencial, el Gobierno dirigido por los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejó sin efecto el nombramiento de Robelo Raffone como embajadora en Italia, un cargo al que había sido designada el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con la información oficial, también fueron revocados los nombramientos de Robelo Raffone como embajadora ante el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y ante Programa Mundial de Alimentos (PMA) – ambos con sede principal en Roma -, cargos para los que Robelo Raffone fue designada en el 2007.

El Gobierno de Nicaragua rompió el jueves relaciones diplomáticas con Italia, luego de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del ex primer ministro italiano Aldo Moro, refugiado en el país centroamericano desde 1983.

Casimirri, de 74 años, es un exmiembro de las Brigadas Rojas condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves del grupo terrorista, entre ellos el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978.

Huyó de Italia a comienzos de los años ochenta del siglo pasado y desde 1983, durante el primer Gobierno sandinista, reside en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y ha desarrollado una actividad empresarial en el sector de los restaurantes y la pesca. EFE

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