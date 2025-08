Nietos de Pedro Infante y Antonio Aguilar afirman que «no defraudan» con su nuevo dueto

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Los cantantes Lupita Infante y Leonardo Aguilar afirman que «no defraudan» al público ni a sus abuelos Pedro Infante y Antonio Aguilar, íconos de la música mexicana, con su nuevo tema ‘Amémonos de nuevo’, la primera canción a dúo de ambas dinastías en más de 70 años, y en la que muestran «sus propios méritos».

«Sí conlleva cierto nivel de responsabilidad, y por eso se sintió tan bien esta canción porque siento que no defraudamos ni al género, ni a los fans, ni a los fans de nuestros abuelos. Siento que se hizo lo que se tenía que hacer», declara Leonardo en una entrevista con EFE en conjunto con Lupita.

Los artistas, radicados en Estados Unidos, reconocen el «peso» de presentar la primera colaboración entre los legados de Infante y Aguilar desde que Pedro y Antonio cantaron juntos en la película ‘Un rincón cerca del cielo’ en 1952.

«Llegar a hacer algo digno de esta dinastía, de las dos dinastías, siento que es algo que la verdad me trae mucho orgullo, y sí, estoy muy contenta con cómo quedó todo y también veo que el público también está muy contento», comenta Lupita, dos veces nominada al Grammy y nacida en California, Estados Unidos.

Una «carta de presentación» con «méritos propios»

Aunque aceptan el peso de descender de dos de los artistas mexicanos más emblemáticos del siglo XX, los intérpretes reivindican como una primera impresión hecha con «méritos propios» el nuevo tema, una canción original sobre la reconciliación de una pareja y que evoca al mariachi clásico con un sonido actual.

«Es un proyecto en el cual yo quedo completamente satisfecho, es una carta de presentación, si pudiera yo llegar con alguien y decir cuando me pregunten ‘¿qué hace Leonardo Aguilar?’ y enseñar esto, (estaría) orgulloso», comenta él.

Lupita cuenta que fue ella quien propuso hacer el dueto a Aguilar, quien es originario de Ciudad de México y ha recibido dos nominaciones al Latin Grammy, además de ser hermano de Ángela Aguilar e hijo de Pepe Aguilar.

Aunque indica que «la gente siempre va a tener sus opiniones y hay gente que es fan de Pedro Infante, pero no necesariamente tiene que ser a huevo (forzosamente) fan de Lupita Infante», asegura que en la canción se percibe su crecimiento, y el «respeto y honor al legado».

«Puedo sentir ese peso, pero a la misma vez uno tiene que hacer su trabajo y salir adelante por sus propios méritos y ya la gente de todos modos va a decir ‘sí me gusta, no me gusta, me encanta Pedro Infante, pero no me gusta (esto) o lo que quieran decir», añade.

El creciente «aprecio» por la música mexicana

Por otro lado, el tema representa una apuesta de Infante y Aguilar por la música ranchera en un momento de creciente «aprecio» internacional por el género regional mexicano, mientras en Estados Unidos se popularizan artistas de corridos tumbados, como Peso Pluma, o de temática norteña, como Grupo Frontera.

La cantante nota que hay «nostalgia» entre los casi 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero también sostiene que, «aunque tal vez tuvo ya su época de oro, nunca no estará de moda el mariachi».

Además, ya no solo es la población de origen mexicano la que valora el género regional mexicano, agrega Aguilar.

«Me encanta que la música mexicana se haya internacionalizado tanto, eso solamente nos hace más fuertes a todos y está para quedarse. Si hay algo que somos los mexicanos es muy tercos, así que no vamos a soltar esto», concluye. EFE

