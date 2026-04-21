Nigeria acusa a siete personas de traición por una presunta intentona golpista en 2025

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Lagos, 21 abr (EFE).- La Fiscalía de Nigeria acusó a siete personas de traición, entre ellas dos militares de alto rango retirados, un ex viceministro y un inspector de la Policía en activo, por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2025, según un documento judicial al que EFE tuvo acceso este martes.

En un escrito presentado este lunes ante el Tribunal Superior Federal de Abuya y firmado por el director de la Fiscalía Pública, Rotimi Oyedepo, éste acusa a esos individuos de trece cargos relacionados con traición, terrorismo, ocultación de información de seguridad y blanqueo de dinero vinculado a la financiación del terrorismo.

Entre los acusados figuran el general de división retirado Mohammed Gana, el capitán naval retirado Erasmus Victor, el inspector de la Policía Ahmed Ibrahim y el ex viceministro de Recursos Petrolíferos Timipre Sylva, que se dio a la fuga.

Asimismo, la Fiscalía acusó a unos individuos identificados como Zekeri Umoru, Bukar Goni y Adulkadir Sani, y a otros sin especificar.

Según el Ministerio Público, todos ellos «conspiraron para declarar la guerra al Estado y derrocar al presidente de la República Federal de Nigeria».

Los acusados, a excepción del ex viceministro fugitivo, comparecerán este miércoles ante la jueza Joyce Abdulmalik, del Tribunal Superior Federal de Abuya, según indicaron a EFE fuentes judiciales.

La Fiscalía también consideró que ​​tenían conocimiento previo de un acto de traición planeado que implicaba al coronel Mohammed Alhassan Ma’aji (supuesto cerebro del complot y bajo arresto) y a otros, pero que no informaron a las autoridades ni tomaron medidas para impedirlo.

Además, alegó que Ahmed Ibrahim y Zekeri Umoru asistieron a reuniones relacionadas con el complot para «promover una ideología política que podría desestabilizar gravemente la estructura constitucional» del país.

La acusación llega tras meses de especulaciones por la cancelación en octubre de 2025 del desfile en conmemoración del 65º aniversario de la independencia de este país de África occidental.

Inicialmente, el Ejército negó que la cancelación estuviera relacionada con un complot golpista, aunque las autoridades confirmaron posteriormente que 16 militares -entre ellos el coronel Ma’aji- habían sido arrestados por una supuesta conspiración, mientras que otros dos permanecían prófugos.

En enero, el Ejército confirmó que las investigaciones habían revelado la participación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en un plan para derrocar al presidente, Bola Ahmed Tinubu.

Los familiares de los detenidos pidieron en marzo pasado su liberación y este mes de abril llegaron a organizar protestas para exigir juicios públicos y acceso a los acusados. EFE

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