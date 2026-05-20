Nigeria arresta a un exministro condenado ‘in absentia’ a 75 años de cárcel por corrupción

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Nairobi, 20 may (EFE).- Las autoridades de Nigeria arrestaron al exministro de Energía Saleh Mamman (2019-2021), quien el miércoles pasado fue condenado ‘in absentia’ por el Tribunal Federal Superior de Abuya a 75 años de cárcel por corrupción, confirmó la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) del país.

«Mamman fue arrestado en la madrugada del martes 19 de mayo de 2026, tras semanas de intensa vigilancia y recopilación de información por parte de agentes de la Comisión», informó la EFCC en un comunicado publicado este miércoles por medios locales.

El exministro fue arrestado en la zona de Rigasa, en el estado de Kaduna (centro-norte), donde se encontraba huido de la Justicia nigeriana tanto por este caso como por otro juicio por un presunto fraude de 31.000 millones de nairas (unos 19,4 millones de euros euros), que aún no ha concluido.

“Para nosotros, lograr que el recluso cumpla su condena es de suma importancia, dada la seriedad con la que combatimos la corrupción. Esta determinación nos impulsó a utilizar nuestros servicios de inteligencia para localizarlo y arrestarlo”, declaró el presidente ejecutivo de la EFCC, Ola Olukoyede.

El juez James Omotosho declaró culpable a Mamman de doce cargos relacionados con malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 33.800 millones de nairas (unos 21 millones de euros).

Además, ordenó que todos los fondos y bienes recuperados del exministro sean confiscados por el Gobierno Federal, y que Mamman devuelva 22.000 millones de nairas (13,7 millones de euros) pendientes vinculados a los proyectos hidroeléctricos en el oeste y sureste del país.

La EFCC demostró ante los tribunales federales que Mamman desvió fondos públicos presupuestados para la ingeniería, compensaciones de terrenos y licitaciones de las plantas de Mambilla y Zungeru, a través de casas de cambio, las cuales convirtieron el dinero a divisas extranjeras y se lo entregaron al acusado.

El proyecto hidroeléctrico de Zungeru sobre el río Kaduna en el estado de Níger (centro-oeste) se encuentra operativo, mientras que el de Mambilla en el río Dongo, estado de Taraba (sureste), está paralizado por una demanda millonaria de arbitraje contra Nigeria ante la Corte Internacional de Arbitraje de París (ICC).

Mamman fue ministro de Energía entre agosto de 2019 y septiembre de 2021 bajo la Administración del fallecido expresidente Muhammadu Buhari (2015-2023) y estaba a cargo de las dos iniciativas de infraestructura energética más grandes e importantes de Nigeria, que pretendían resolver el déficit crónico de electricidad en el país. EFE

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