Nigeria envió tropas y aviones de combate a Benín para frustar el golpe de Estado

Nairobi, 8 dic (EFE).- Nigeria desplegó este domingo en Benín tropas terrestres y aviones de combate en el vecino Benín para ayudar a las autoridades a frustrar el golpe de Estado de un grupo de militares que pretendían derrocar al presidente de ese país, Patrice Talon, informó la Presidencia nigeriana.

En un comunicado emitido a última hora del domingo, Bayo Onanuga, portavoz del presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, afirmó que el Ejército nigeriano respondió a la solicitud del Gobierno de Benín «para salvar su democracia, que ya cuenta con 35 años de historia, de los golpistas».

Tinubu ordenó primero que aviones de combate de la Fuerza Aérea Nigeriana entraran en Benín y tomaran «el control del espacio aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas de la Televisión Nacional y de un campamento militar donde se habían reagrupado».

Benín, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitó en una nota verbal el apoyo aéreo «dada la urgencia y gravedad de la situación y para salvaguardar el orden constitucional, proteger las instituciones nacionales y garantizar la seguridad de la población», según la Presidencia de Nigeria.

Además, las autoridades beninesas pidieron el despliegue de aviones nigerianos en su espacio aéreo para «realizar operaciones de vigilancia e intervención rápida bajo la coordinación de Benín».

El Gobierno de Benín, precisó Onanuga, también solicitó el despliegue de fuerzas terrestres nigerianas «estrictamente para misiones aprobadas por la autoridad del Comando Beninés en apoyo a la protección de las instituciones constitucionales y la contención de grupos armados».

En declaraciones tras abortarse el golpe con ayuda de Nigeria, Tinubu señaló que las Fuerzas Armadas de Nigeria contribuyeron a «la estabilización de un país vecino».

El comunicado se divulgó después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) informara de que ordenó el despliegue de tropas del bloque regional en Benín tras el frustrado golpe de Estado.

La fuerza regional está integrada por tropas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana.

El presidente Talón anunció en la televisión pública beninesa a última hora del domingo que «la situación están completamente bajo control» tras el frustrado intento de golpe.

La alocución de mandatario se emitió después de que un grupo de militares, liderados por el teniente coronel Pascal Tigri, asegurara este domingo en la televisión pública haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituido al presidente.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública, donde los golpistas fueron reducidos.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución. EFE

