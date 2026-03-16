Nigeria registra 109 muertes por fiebre de Lassa desde principios de 2026

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Nairobi, 16 mar (EFE).- Un total de 109 personas han muerto desde principios de 2026 en Nigeria por un nuevo brote de fiebre de Lassa (enfermedad hemorrágica aguda), según informó este lunes el Centro de Control de Enfermedades (NCDC) de este país africano.

En su informe epidemiológico correspondiente a la semana del 23 de febrero al 1 de marzo pasado, el NCDC indicó que se han contabilizado 2.446 casos sospechosos desde enero en 18 de los 36 estados nigerianos, de los cuales se han confirmado 469 y 109 muertes con una tasa de letalidad del 23,2 %.

El 86 % de los casos confirmados se concentran en los estados de Bauchi (noreste), 28 %; Ondo (suroeste), 22 %; Taraba (este), 19 %; Benue (centro), 9 %; y Edo (sur), 8 %, donde las mujeres jóvenes de entre 21 y 30 años son las principales afectadas.

La agencia de salud pública indicó que han intensificado las actividades de respuesta en los estados afectados para contener el brote, aunque persisten desafíos como el retraso en la búsqueda de atención médica debido a los altos costos del tratamiento.

Además, alertó de que la alta incidencia de la enfermedad en las comunidades afectadas se debe a condiciones deficientes de saneamiento ambiental, escaso conocimiento y un aumento de las infecciones entre el personal sanitario.

El NCDC instó a una colaboración más estrecha entre el Gobierno y sus socios para mejorar la capacidad de los estados de prevenir, detectar y responder rápidamente al brote, y pidió al personal sanitario “mantener un alto nivel de sospecha” sobre la enfermedad.

El virus de Lassa, que normalmente portan y transmiten los roedores, causa una enfermedad endémica en algunos países de África occidental, donde se registraron en 2025 entre 100.000 y 300.000 infecciones, con unas 5.000 muertes, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).

La fiebre tiene un período de incubación de entre 6 y 21 días, y los síntomas incluyen dolores de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea.

El diagnóstico precoz y el tratamiento con ribavirina son fundamentales para mejorar la supervivencia.

Esa fiebre toma su nombre de la localidad nigeriana de Lassa, en el estado norteño de Borno, donde se descubrió por primera vez en 1969. EFE

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