Nigeria rescata a 15 alumnos secuestrados tras el ataque de hombres armados a un orfanato

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Nairobi, 27 abr (EFE).- Las autoridades de Nigeria rescataron a 15 de los 23 alumnos secuestrados el domingo tras el ataque perpetrado por hombres armados contra un orfanato ilegal en la comunidad de Zariagi, en el estado de Kogi (centro-sur), informó este lunes el Gobierno estatal.

«El lamentable incidente, ocurrido en la noche del 26 de abril de 2026, involucró el secuestro de 23 alumnos y la esposa del propietario por hombres armados desconocidos», publicó el responsable de Información y Comunicaciones de Kogi, Kingsley Femi Fanwo, en su cuenta de la red social X.

Las fuerzas de seguridad nigerianas se movilizaron «rápidamente» al lugar y lograron rescatar a 15 de los secuestrados, mientras continúan las operaciones de búsqueda del resto de rehenes y de los autores del ataque.

Fanwo informó de que la institución asaltada, identificada como Grupo Escolar Dahallukitab, operaba «de forma ilegal» en una zona remota y boscosa, sin estar registrada ante las autoridades.

Tras ello, destacó que el funcionamiento de orfanatos, escuelas e instituciones similares en lugares aislados y vulnerables sin el debido registro «plantea graves riesgos» para la seguridad.

Desaconsejó «enérgicamente» estas prácticas y reiteró la necesidad de cumplir los protocolos normativos y de seguridad, de forma que las autoridades puedan garantizar la supervisión y la evaluación de las medidas de seguridad de las instalaciones.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto. EFE

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