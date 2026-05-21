No es cierto que la votación sobre la inmunidad de Alvise Pérez estuviera dividida

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Madrid, 21 may (EFE).- No es cierto que la votación del Parlamento Europeo para levantar por segunda vez la inmunidad del eurodiputado español Alvise Pérez estuviera marcada por una división significativa y el presidente decidiese no hacer recuento, como afirman mensajes en redes sociales.

Publicaciones en X, Facebook y Threads aseguran que todos los partidos españoles se unieron para votar a favor de retirar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y que, pese a las protestas y división de varios eurodiputados, el presidente de la sesión decidió no revisar la votación.

«Entre protestas de diversos eurodiputados por no revisar el voto individual debido a la división de la cámara, el Presidente ha decidido no revisar las votaciones para no individualizar los votos», afirma el mensaje viral.

HECHOS: Es falso que el presidente del Parlamento Europeo decidiese no revisar las votaciones «para no individualizar los votos» debido a «la división de la cámara» en la votación para retirarle la inmunidad judicial al eurodiputado Alvise Pérez, tal y como demuestra la grabación del momento del sufragio a mano alzada.

Una amplia mayoría a favor

En primer lugar, EFE Verifica buscó la grabación oficial del pleno del Parlamento Europeo del 19 de mayo de 2026, cuando se realizó aquella votación, y no respalda la afirmación de que la votación estuviera dividida.

En este fragmento de la retransmisión se observa la votación a mano alzada del informe para suspender la inmunidad de Alvise Pérez, elaborado por la eurodiputada Pascale Piera.

En ese momento, las imágenes no muestran una división relevante de la Cámara, es más, se aprecia una mayoría amplia a favor y solo un voto claramente visible en contra.

Tras la votación, un eurodiputado solicita comprobar el resultado por vía electrónica, y el presidente de la sesión, Nicolae Ștefănuță, rechaza la petición al afirmar que la votación ha sido «prácticamente por unanimidad».

El reglamento permite votar a mano alzada

El Reglamento del Parlamento Europeo permite que las votaciones se realicen a mano alzada. El artículo 194 establece que «el Parlamento votará por regla general a mano alzada» y añade que el presidente puede decidir en cualquier momento que se utilice el sistema electrónico.

El mismo reglamento prevé que, si el presidente considera dudoso el resultado de una votación a mano alzada, se repita mediante el sistema electrónico. En concreto, señala que, «cuando el presidente decida que el resultado de una votación a mano alzada es dudoso», se realizará una nueva votación por vía electrónica.

Además, el artículo 200 recoge que, después de anunciarse el resultado, un diputado puede pedir que se compruebe mediante el sistema electrónico, pero también precisa que «el presidente decidirá sobre la validez del resultado proclamado» y que su decisión será final.

El informe ya había superado la comisión

Antes de la votación en el pleno, el informe sobre el levantamiento de la inmunidad de Alvise Pérez ya había sido aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

El «Informe sobre la solicitud de renuncia a la inmunidad de Alvise Pérez» de Pascale Piera hallado por EFE Verifica señala que la comisión aprobó el 5 de mayo de 2026 el informe por 20 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

No obstante, el líder de SALF tenía derecho a ser escuchado en el procedimiento de inmunidad, pues el artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo reconoce que «el diputado interesado tendrá una oportunidad de ser oído» y podrá aportar documentos o pruebas por escrito.

Sin embargo, EFE informó de que Pérez no acudió a la audiencia ante la comisión de Asuntos Jurídicos para defender su postura, alegando que estaba haciendo campaña para las elecciones andaluzas y que la comisión rechazó aplazar la comparecencia.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no implica culpabilidad ni la pérdida del escaño. Según informó EFE, solo permite que la justicia española pueda procesarle por el delito que figura en la solicitud remitida por las autoridades.

En definitiva, es falso que la votación para levantar por segunda vez la inmunidad de Alvise Pérez estuviera dividida. La grabación oficial muestra una mayoría amplia a favor y el procedimiento a mano alzada y la validación del Presidente están previstos por el reglamento. EFE

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