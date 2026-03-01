No es Kabul en 2021, como dice Grok, son imágenes del ataque a Irán este 28 de febrero

3 minutos

Madrid, 1 mar (EFE).- No es cierto que las imágenes de un edificio en ruinas tras un bombardeo fueran grabadas en Kabul (Afganistán) en 2021, como afirman usuarios de redes sociales que citan como prueba una respuesta de Grok —la inteligencia artificial de X—, sino que se corresponden con un ataque a una escuela en Irán este 28 de febrero, como ha publicado la Agencia EFE y otros medios nacionales e internacionales.

Numerosos usuarios de redes sociales acusan a EFE y otros medios de comunicación, como RTVE, Antena 3 y El País, de difundir unas imágenes de un bombardeo en Kabul en 2021 como si fueran el ataque a una escuela en Minab (Irán) este 28 de febrero.

Los contenidos citan como prueba varios mensaje de Grok (la IA de X), que señalan que los vídeos corresponden a un ataque yihadista en un centro escolar de Kabul en mayo de 2021 en el que murieron más de 80 personas, la mayoría niñas.

En una de las fotografías difundidas por EFE y otros medios se puede ver el humo salir de la infraestructura que corresponde supuestamente con la escuela iraní en la que han fallecido, al menos, 148 niñas.

En otros vídeos se ve el edificio hecho escombros, varias grúas y personas en la zona de los hechos.

HECHOS: Las imágenes sí corresponden con el bombardeo ocurrido en un escuela en Irán este sábado tras los ataques de Estados Unidos e Israel, como han publicado varios medios de comunicación —entre ellos la Agencia EFE— y constata una geolocalización de las mismas, y no con un atentado yihadista en Kabul en 2021.

Las imágenes sí son de Irán

En primer lugar, la fotografía difundida procede de un vídeo del momento posterior al ataque que se ha publicado en redes sociales. Varios puntos de esta fotografía se corresponden con la imagen aérea que ofrece Google Maps de la escuela atacada en Minab.

Asimismo, en los vídeos se reconocen otros elementos visuales presentes en otras imágenes publicadas tras los ataques.

Las imágenes distribuidas por EFE fueron facilitadas por las agencias de noticias iraníes Tasnim y Mehr.

Por otro lado, una búsqueda del ataque que cita Grok en Kabul demuestra que el edificio atacado en la capital afgana no se corresponde con el que aparecen en las imágenes difundidas por medios de comunicación tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

La IA de X, que muchos usuarios usan para verificar contenidos pese a su limitación para contrastar hechos, no cita ninguna prueba de que las imágenes sean de Kabul.

De hecho, pese a que la respuesta en la que señala que los hechos se produjeron en Afganistán ha sido la que más se ha viralizado, en otros mensajes esta herramienta ha afirmado que las imágenes son del ataque a la escuela iraní, aunque su algoritmo no ha priorizado su rectificación.

Otros fallos de X

Hace unos meses se registró un caso, muy viral en redes, en el que una internauta difundió la imagen de una familia en una infravivienda durante el franquismo y Grok aseguró que se trataba de Estados Unidos en los años 30, pese a que la fotografía sí se había tomado en España en la década de los 50.

Ni en esa ocasión ni en las respuestas que se han viralizado ahora sobre el ataque a una escuela iraní Grok cita la fuente de sus afirmaciones.

En definitiva, las citadas imágenes son del ataque a una escuela en Minab (Irán) este sábado 28 de febrero, y no de un atentado en Kabul en 2021, como Grok -cuyas capacidades de verificación son muy limitadas- asegura. EFE

jop/rg/jfu