Noboa asegura que la inteligencia artificial sirve hasta para redactar una Constitución

2 minutos

Quito, 7 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien impulsa un referéndum en busca de la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, destacó la versatilidad de la Inteligencia Artificial (IA) para asuntos sencillos e, incluso complejos, como diseñar una nueva Constitución.

«La inteligencia artificial es una herramienta que es ilimitada», dijo durante un acto en el que entregó 10.000 becas para la capacitación en inteligencia artificial el pasado viernes, pero cuyas declaraciones se han viralizado ahora ante la cercanía de la votación convocada para el próximo domingo 16 de noviembre.

En el discurso en el coliseo de una unidad educativa señaló que se puede usar la IA en diferentes áreas y anotó que su equipo de comunicación «a veces hace ciertas preguntas en Chat GPT para cosas sencillas, para escribir un discurso, o para diseñar hasta una Constitución», afirmó para ejemplificar la versatilidad de la IA.

La velocidad de procesamiento y la tecnología que hay hoy en día «sirve para cualquier tipo de aplicación», subrayó el mandatario en el discurso ante los estudiantes y con la ministra de Educación, Alegría Crespo, a un costado del escenario.

«Es como tener un avión o un auto de grandes prestaciones y muy rápido. El que no lo sabe manejar, no va a llegar a ningún lado, y nosotros tenemos que darles a ustedes las herramientas para que lo pueda manejar», recalcó en alusión a la importancia de capacitarse en el manejo de la inteligencia artificial.

16 de noviembre

La redacción de una nueva Constitución, en reemplazo de la vigente, que está en vigor desde 2008 a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017), dependerá del pronunciamiento de los ecuatorianos, que están convocados a las urnas el próximo 16 de noviembre.

En caso de que los ecuatorianos aprueben la instalación de la Asamblea Constituyente, deberán volver a las urnas para designar a sus integrantes y una tercera vez para aprobar el texto que redacten.

El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos también responderán a otras tres preguntas en el marco de un referéndum, relacionadas con la instalación de bases militares extranjeras en el país, la eliminación de la financiación a los partidos políticos con dinero público y la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento). EFE

sm/fgg/eav