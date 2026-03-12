Noboa entrega 1,3 millones de dólares para proyectos productivos en comunidades indígenas

Quito, 12 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó este jueves 1,3 millones de dólares para financiar proyectos productivos destinados a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios, una población mestiza asentada en la costa del país.

De acuerdo a la información difundida por la Presidencia, entre las iniciativas previstas figuran la implementación de una biofábrica, la mecanización agrícola, el fortalecimiento de la cadena productiva del arroz y proyectos de seguridad hídrica para almacenamiento y distribución de agua.

«Los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montuvios no solo representan identidad, historia y riqueza cultural nacional, sino también una prioridad que exige atención, inclusión y respuestas concretas», señaló la Presidencia.

Según explicó la secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Julia Angulo, los recursos se destinarán a financiar más de doce proyectos en la provincia de costera de Guayas.

El anuncio se realizó durante un acto celebrado en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país, donde el mandatario aseguró que el objetivo es ampliar las oportunidades de todos los ecuatorianos y mejorar sus condiciones de vida.

Además, el Gobierno anunció la concesión de 10.000 becas de formación para jóvenes y mujeres de estas comunidades en colaboración con la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET).

Estas ayudas, dirigidas principalmente a mujeres y jóvenes de pueblos y nacionalidades, ofrecerán formación gratuita de corta duración en áreas como marketing, emprendimiento, turismo y administración, con el propósito de fomentar la creación de iniciativas productivas.

Estas acciones forman parte del proyecto ‘Desarrollo Integral de Pueblos y Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montuvios del Ecuador 2026-2029’, cuyo objetivo es impulsar la bioeconomía y la producción sostenible, fortalecer los derechos culturales, promover la gobernanza territorial y mejorar el acceso a vivienda y servicios básicos. EFE

