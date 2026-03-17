Noboa niega bombardeos en Colombia y dice que operaciones contra el narco son en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 17 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó este martes que se estén realizando bombardeos en Colombia, como denunció en la víspera su homólogo Gustavo Petro, y aseguró que las operaciones contra el «narcoterrorismo» se están llevando a cabo en territorio ecuatoriano.

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

El mandatario ecuatoriano señaló que, junto a la cooperación internacional, están «bombardeando los lugares que servían de escondite» para grupos criminales «en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera». EFE

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