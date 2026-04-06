Nombran un cráter de la Luna en honor a la esposa fallecida del comandante de Artemis II

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Los Ángeles (EE. UU.), 6 abr (EFE).- Los astronautas de Artemis II han nombrado Carroll a un cráter de la Luna visto por el ojo humano por primera vez, en recuerdo de la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

La tripulación, compuesta por el comandante Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, se han abrazado y han dedicado unos momentos para recordar a los seres queridos fallecidos, poco después de convertirse en la misión espacial tripulada que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.

«Su nombre era Carroll, la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie; (el cráter) es un punto brillante en la Luna y nosotros queremos llamarlo Carroll», ha declarado Hansen, el encargado de hacer el anuncio.

Wiseman perdió trágicamente a su esposa a causa del cáncer en 2020.

El cráter Carroll se encuentra cerca del cráter Glushko y se puede observar desde la Tierra.

Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se ha realizado el homenaje, según informa la NASA.

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes en la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación de seis horas marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. EFE

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