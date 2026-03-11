Nueva IA combate desinformación de medios en español en EEUU ante riesgo en año electoral

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- La desinformación de medios en español en Estados Unidos, sobre todo la radio en Florida, es un riesgo ante las elecciones de mitad de término del próximo noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, creadora de VERDAD, la primera herramienta de inteligencia artificial (IA) que detecta noticias falsas en español en el país norteamericano.

Medios locales en español, así como en inglés, siguen repitiendo la narrativa de que hubo fraude electoral en 2020, cuando el actual presidente, Donald Trump, perdió ante el demócrata Joe Biden, lo que resulta en amenazas a funcionarios electorales, de los que el 80 % son mujeres, advierte Guzmán en una entrevista con EFE.

En este contexto, la investigadora estadounidense, directora de periodismo comunitario en Planet Detroit, desarrolló la herramienta VERDAD al percatarse de que había «un punto ciego» en proyectos similares como la Bridging Divides Initiative de la Universidad de Princeton, que solo estudiaban desinformación en inglés.

«Eso ya lo están monitoreando, pero en español, no. Hasta ahora no se ha podido hacer. Entonces, esto es algo muy nuevo, que puedan ver lo que están diciendo todos estos locutores a través de Estados Unidos cuando están hablando de elecciones, violencia, misoginia y sexismo contra las mujeres», expone.

La directora del Laboratorio de Reporterismo Vecinal en Detroit alerta del impacto desproporcionado de las amenazas para las mujeres, al citar que ellas representan ocho de cada diez trabajadores electorales en Estados Unidos.

También advirtió de riesgos para migrantes y la salud, pues VERDAD ha detectado que hay comunicadores hispanos que promueven narrativas, sin evidencias, sobre «inmigrantes ilegales» que votan en las elecciones, y crean dudas en torno a las vacunas en medio del actual brote de sarampión en el país norteamericano.

El poder de los medios hispanos

La herramienta, desarrollada con apoyo del Reynolds Journalism Institute, Knight Election Hub, y la MacArthur Foundation, es gratuita y abierta para periodistas y el público en general, quienes pueden seleccionar medios en español de varias regiones de EE.UU. para analizar su contenido y contrastarlo con hechos.

La IA graba las transmisiones de programas de radio, las transcribe, las traduce a otros idiomas y las analiza en tiempo real, lo que ayuda a periodistas a investigar campañas de desinformación enfocadas a migrantes y latinos.

El proyecto es relevante porque casi 45 millones de personas en Estados Unidos, uno de cada siete habitantes, hablan español en casa, y más del 90 % de ellos oyen la radio, explica a EFE la periodista de investigación Tamoa Calzadilla, de Acento Story Tank, colaboradora del proyecto.

La desinformación resalta en la radio hispana en Florida porque es un medio gratuito y por el perfil del migrante que se ha instalado ahí, considera Calzadilla, de origen venezolano y asentada en Miami.

«¿Qué tienen en común este tipo de narrativas? Que juegan con las emociones. ¿Y qué tipo de emociones? El miedo, por ejemplo, el miedo es algo que mueve mucho a una cantidad de latinos de la diáspora que vienen huyendo de dictaduras en este momento, por ejemplo, de derecha, como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua», manifiesta.

Por ello, añade, hay locutores que enmarcan noticias o propagan mentiras sobre que ciertas políticas o hechos van a «convertir a Estados Unidos en Venezuela» o traerán «el comunismo».

«Vemos ese tipo de comparaciones todo el tiempo: ‘Ya vamos a parar como Venezuela. Ya estamos como en Cuba’. Aquí en el sur de Florida lo ves, pero hasta en una discusión de condominio», relata.

Un «problema global» exportado desde EE.UU.

El siguiente paso es llevar las herramientas al resto de América, señala Evelyn Pérez-Verdía, presidenta de We Are Más, organización del sur de Florida que colabora en el proyecto y que ha detectado que también hay amenazas a funcionarios electorales en Latinoamérica y Europa, en su mayoría mujeres.

Pérez-Verdía advierte de que la expansión de narrativas falsas desde Estados Unidos a otros países, como ocurrió con el asalto a las sedes del Gobierno en Brasil en enero de 2023 mientras el entonces presidente Jair Bolsonaro estaba en Florida.

«Estamos muy preocupadas por lo que está pasando a nivel internacional en el tema y también porque queremos que la gente se despierte en este tema», expresa. EFE

