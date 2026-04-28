Nueva técnica de ADN permite resolver casos de agresión sexual hasta ahora imposibles

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Bruselas, 28 abr (EFE).- Una nueva técnica de ADN permite aislar células del presunto agresor sexual en muestras biológicas con cantidades mínimas de material genético, incluso cuando hay una sola célula del autor por cada 7.500 de la víctima, lo que abre la puerta a resolver casos que hasta ahora resultaban imposibles de esclarecer.

El método, denominado «SpermFACS» y desarrollado por el hospital universitario UZ Leuven y la universidad KU Leuven, es entre cinco y siete veces más sensible que las técnicas actuales y permite obtener perfiles de ADN hasta al menos cinco días después del contacto sexual, explicaron esas instituciones en un comunicado.

Los métodos clásicos a menudo dejan de ofrecer ADN masculino utilizable pasadas 48 horas, apuntaron los investigadores.

Cuando una víctima denuncia una agresión sexual, las muestras recogidas contienen con frecuencia una mezcla de células de la víctima y del agresor.

La nueva tecnología combina métodos ya existentes con clasificación celular por fluorescencia, un sistema capaz de reconocer y seleccionar células individuales.

Funciona gracias a un líquido especial que hace que sólo se iluminen las células del agresor, mientras que una máquina de alta precisión las extrae una a una, separando su ADN del de la víctima.

«Nuestra nueva prueba puede marcar una diferencia sustancial para las víctimas», afirmó el especialista en genética forense del UZ Leuven Bram Bekaert.

El científico subrayó que muchas víctimas no acuden inmediatamente a la policía o a servicios médicos por estado de shock, vergüenza, miedo o dificultades prácticas, por lo que el material biológico disponible días después suele contener información insuficiente.

La técnica también puede ayudar en expedientes complejos, como casos con cantidades mínimas de espermatozoides o situaciones con varios posibles autores, como agresiones grupales, al aumentar tanto las posibilidades de identificación como la fiabilidad de la interpretación forense.

El método ha sido validado conforme a estándares internacionales y publicado en la revista científica Analytical Chemistry. Además, no está patentado, por lo que otros laboratorios forenses podrán utilizarlo en el futuro.

El equipo trabaja ahora en un proyecto de seguimiento para miniaturizar la técnica y analizar las muestras en un microchip, lo que permitiría acelerar los análisis, así como aplicarla a rastros de contacto en ropa u otros objetos. EFE

jaf/asa/cc