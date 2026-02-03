Nueva York desplegará observadores para vigilar a los agentes de inmigración

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó el martes que enviará observadores para controlar a los agentes federales de inmigración, en medio de la indignación que causó la muerte de dos manifestantes a manos de agentes del ICE, el controvertido cuerpo migratorio.

La fiscalía del estado enviará «personal cualificado para observar y documentar estas actividades (…) así como cualquier manifestación relacionada» y se «recopilará» información sobre las operaciones.

Los observadores serán funcionarios de la oficina de la fiscal general de Nueva York. Usarán chalecos color morado y la información que recopilen podrá ser utilizada en procesos judiciales.

El personal enviado «no interferirá» con las actividades de los agentes federales, según detalló el despacho de James.

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, había anunciado la semana pasada una ley para impedir que las autoridades federales utilicen a los agentes de policía y las cárceles locales en su campaña de deportación de inmigrantes.

«Durante el último año, los agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos (…) no serán tolerados en Nueva York», dijo Hochul.

Según medios neoyorquinos, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, también firmará próximamente una ley para prohibir que los agentes federales de inmigración se instalen en las cárceles de la metrópolis.

Estas iniciativas se producen mientras la administración Trump multiplica las operaciones contra la inmigración en los estados y ciudades demócratas considerados «santuarios», que limitan su cooperación con los servicios federales.

Este es el caso de Mineápolis, en Minesota (norte), donde dos manifestantes estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron por disparos de agentes del ICE.

