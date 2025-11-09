Nueva Zelanda combate incendio forestal que amenaza un parque Patrimonio de la Humanidad

2 minutos

Sídney (Australia), 9 nov (EFE).– Las autoridades de Nueva Zelanda lucharon este domingo contra un incendio forestal que ha arrasado unas 2.500 hectáreas en el Parque Nacional Tongariro, uno de los sitios naturales más emblemáticos del país y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El fuego, que comenzó sobre las 15.00 horas del sábado (2.00 GMT), obligó a las autoridades a evacuar la localidad de Whakapapa, ubicada en la isla Norte de Nueva Zelanda, además de a cientos de turistas y excursionistas que se encontraban en al zona, detalló el Cuerpo de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda en un comunicado (FENZ, por su siglas en inglés).

El incendio en dicha zona se encuentra solo parcialmente contenido, informó FENZ, mientras que las evacuaciones se realizaron de manera «preventiva», con el fin de garantizar la seguridad de los residentes y visitantes del parque durante el día.

«Se estima que el incendio ha quemado unas 2.500 hectáreas y está contenido en un 20 %», recogió el Cuerpo de Bomberos en su última actualización.

Tongariro es conocido internacionalmente por sus paisajes volcánicos, rutas de senderismo como el Cruce Tongariro y su importancia ecológica: alberga especies vegetales y animales únicas de Nueva Zelanda.

Los expertos advierten que el incendio podría causar daños significativos a la biodiversidad local y alterar los ecosistemas subalpinos, donde algunas plantas solo existen en áreas muy reducidas.

Las labores de extinción han movilizado a quince helicópteros y tres aviones, que lanzan agua sobre las llamas, mientras carreteras y senderos del parque permanecen cerrados. Los alcaldes locales y ministros del Gobierno viajaron hoy al lugar para evaluar la situación y coordinar la respuesta de emergencia.

Hasta ahora no se han reportado víctimas, y las autoridades continúan investigando el origen del fuego. EFE

emg/ah

(foto)