Nueve desaparecidos tras volcar un pesquero chino frente a las costas de Corea del Sur

2 minutos

Seúl, 10 nov (EFE).- Nueve personas se encuentran desaparecidas tras volcar este lunes un barco pesquero chino con once personas a bordo en las proximidades de la isla surcoreana de Eocheongdo, lugar hasta donde se trasladaron patrulleros de la Guardia Costera para tratar de localizar su paradero.

El incidente fue notificado por la Guardia Costera china a las 8:53 hora local (23:53 GMT del domingo), que informó del accidente a las autoridades surcoreanas para poder coordinar la operación de búsqueda de los desaparecidos en aguas bajo jurisdicción de Seúl, según informó el diario local Chosun.

Tras recibir la notificación, la Guardia Costera surcoreana envió cuatro patrulleras y un helicóptero, que continúan buscando a los desaparecidos, después de que un buque de carga que pasaba por la zona rescatara a dos tripulantes de la embarcación, según detalles recogidos por la agencia local de noticias Yonhap.

«Haremos todo lo posible», dijo uno de los oficiales de la Guardia Costera al mando de la operación, que, según estimó, «llevará algún tiempo determinar la situación exacta» de los nueve desaparecidos, según declaraciones recogidas por Chosun.

La embarcación, identificada como Yingkou, se encontraba realizando tareas de pesca dentro de la conocida como Línea del Acuerdo de Pesca entre Corea del Sur y China, un área establecida en el Mar Occidental en 2001 para coordinar las posibles disputas pesqueras y las aguas de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) superpuestas.

El accidente de este lunes tuvo lugar apenas un día después de que otra embarcación también china sufriera un accidente en aguas frente a las costas de la isla surcoreana de Gageodo, que dejó tres desaparecidos y seis personas rescatadas en buen estado, mientras que otras dos fueron halladas en parada cardiorrespiratoria. EFE

