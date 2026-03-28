Nueve paradémicos mueren en cinco ataques israelíes en el sur del Líbano, denuncia la OMS

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Ginebra, 28 mar (EFE).- Nueve paramédicos murieron este sábado en cinco ataques israelíes en el sur de Líbano, lo que eleva el número de fallecimientos de trabajadores sanitarios a 51 este mes, denunció en su cuenta de X el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los paramédicos estaban trabajando en cinco aldeas libanesas y fueron atacados mientras prestaban servicio.

Cinco sanitarios murieron y dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en Zoutar al-Sharqiya, mientras que otros dos fallecieron en Kfar Tibnit, donde tres más sufrieron heridas.

Un paramédico falleció en un ataque a un centro de salud en Ghandouriyeh, mientras que otro murió en Jezzine (donde Israel asesinó hoy a tres periodistas) y dos personas resultaron heridas en Kfar Dajjal.

«Marzo ha sido el segundo mes más mortífero para los trabajadores sanitarios en el Líbano desde que la OMS comenzó a monitorear los ataques contra centros de salud en el país en octubre de 2023», destacó Ghebreyesus.

Y desde que el 2 de marzo comenzó la escalada de violencia en el Líbano, principalmente en el sur, más de 120 trabajadores sanitarios han resultado heridos.

«Los repetidos ataques contra la atención médica están interrumpiendo gravemente la prestación de servicios en el sur del Líbano», lamentó el responsable de la OMS.

A consecuencia de estos actos, cuatro hospitales y 51 centros de atención primaria permanecen cerrados, «lo que limita significativamente el acceso a la atención esencial en un momento en que es más necesaria».

Además, otros centros de salud han sufrido daños parciales y operan a capacidad reducida.

«Los trabajadores de la salud están protegidos por el derecho internacional humanitario y nunca deberían ser blanco de ataques. La única manera de poner fin a estas tragedias es detener los ataques contra la atención médica, ¡AHORA!», finaliza el mensaje de Ghebreyesus.

Las muertes de los paramédicos se unen a las de tres periodistas, asesinados también hoy en un ataque en el sur del Libano. Se trata de Ali Shaib, reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hizbulá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, además de su cámara y hermano, Mohamed Fatouni, según informaron estos medios. EFE

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