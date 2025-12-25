Nvidia firma un acuerdo de licencia no exclusiva con la startup de IA Groq

Nueva York, 25 dic (EFE).- La tecnológica Nvidia ha firmado un acuerdo de licencia no exclusiva con la startup de inteligencia artificial (IA) Groq, fundada por exingenieros de Google, aunque no se reveló el precio de la transacción.

Según un comunicado de Groq, el acuerdo establece que Jonathan Ross, fundador de Groq; Sunny Madra, su presidente, y otros miembros de la compañía se unan a Nvidia para avanzar en el desarrollo de la tecnología licenciada.

Groq seguirá operando como una empresa independiente y contará a partir de ahora con Simon Edwards como su director ejecutivo, aclara el comunicado.

En los últimos años, muchas tecnológicas han licenciado la tecnología de startups y contratado a sus mejores empleados para absorber sus principales activos sin llegar a ser sus propietarios, según The New York Times.

El rotativo, que cita a personas familiarizadas con este tipo de acuerdos, indica que las empresas han optado por estas operaciones con el fin de evitar el «escrutinio regulatorio».

Alex Davis, director ejecutivo de la firma Disruptive -que ha invertido más de 500 millones de dólares en Groq desde su fundación- indicó a CNBC que el acuerdo está valorado en 20.000 millones de dólares en efectivo.

Según Davis, Nvidia adquirirá todos los activos de Groq, pero su negocio en la nube no forma parte del acuerdo.

Por su parte, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, escribió a sus trabajadores en un correo electrónico revisado por el portal económico que planea integrar los procesadores de baja latencia de Groq en la IA de Nvidia.

De esta forma, se ampliará «la plataforma para servir a una gama aún más amplia de inferencia de IA y cargas de trabajo en tiempo real», subrayó.

Groq está valorada en casi 7.000 millones de dólares y cuenta entre sus inversores con empresas como Samsung, BlackRock o 1780 Capital.

La startup crea chips a medida para ejecutar IA, algo que se conoce como «inferencia» y que se usa, por ejemplo, en el sector de los ‘chatbots’. EFE

