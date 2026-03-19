O’Leary (Ryanair): «Bustinduy es un idiota, y cuanto antes le echen del cargo, mejor»

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Javier Albisu

Bruselas, 19 mar (EFE).- El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, dijo hoy que si Aena mantiene una «visión comunista del mundo» y aplica las mismas tasas a todos los aeropuertos, su aerolínea seguirá reduciendo destinos regionales, y volvió a cargar contra el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, al que calificó de «idiota», por el litigio sobre el equipaje de mano gratuito.

«Es un idiota. Y cuanto antes le echen del cargo, mejor. Y no tenemos ninguna relación con él. Su multa sobre el equipaje de mano, inventada por su departamento, es claramente ilegal», dijo O’Leary preguntado por EFE por su relación con el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La aerolínea irlandesa de bajo coste fue sancionada con 107 millones de euros en España por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano, multa que Ryanair ha recurrido en los tribunales.

En paralelo, la compañía ha presionado al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas, y el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente a España al considerar que las restricciones al cobro por el equipaje de mano podrían contravenir la normativa comunitaria.

«La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción y (Bustinduy) los perderá. Pero, ¿y luego qué? Nunca ha tenido un trabajo en el mundo real. Ya sabe, papá y mamá fueron ministros del Gobierno español y él no tiene ni idea de lo que quieren los consumidores», dijo una entrevista a EFE en el marco de la reunión anual en Bruselas de las grandes aerolíneas europeas.

Probablemente, al aludir a ese detalle de la biografía de Bustinduy, el consejero delegado de Ryanair se refería a que es hijo de Ángeles Amador, quien fue ministra de Sanidad entre julio de 1993 y mayo de 1996 en el gobierno del socialista Felipe González. Por el contrario el padre del actual titular de Consumo no ha ejercido tarea ministerial alguna.

Según O’Leary, los consumidores «quieren tarifas más bajas en España, no el derecho a llevar dos bolsas, tres bolsas o cuatro bolsas» y aseguró que la ofensiva del Ejecutivo español contra el cobro por la maleta es una «estupidez» de la que el ministro ahora «está sacando rédito político de ello».

«Pero, en fin, es otro ministro desconectado de la realidad en un Gobierno español fracasado», remató.

El máximo responsable de Ryanair, la aerolínea que más pasajeros transporta en la Unión Europea (UE), también se explayó contra la empresa pública que gestiona la mayoría de los aeropuertos en España, Aena.

«Seguimos creciendo en España, a pesar de que Aena quiere seguir subiendo las tasas. Estamos reduciendo en la España regional, pero creciendo en Madrid y Barcelona. Así que, como siempre, cuando tienes un monopolio caro como Aena, son los aeropuertos regionales los que salen perdiendo, porque los grandes aeropuertos siguen ganando», señaló.

O’Leary agregó que «si aumentas las tasas aeroportuarias, puedes trasladarlo en forma de tarifas más altas en Madrid y Barcelona, pero no puedes hacerlo en Valladolid ni en Santiago de Compostela».

«Esos necesitan costes mucho más bajos. Pero Aena tiene esta visión comunista del mundo: que todo el mundo debería pagar las mismas tasas. Esa no es la manera de hacer crecer los aeropuertos regionales. Y por eso los aeropuertos regionales en España se están muriendo», agregó.

O’Leary, que acostumbra a utilizar las polémicas públicas como palanca de publicidad para su compañía, se ha enfrentado con perfiles políticos tan distantes como el izquierdista Bustinduy y el multimillonario Elon Musk, cercano a la extrema derecha y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Todos están locos. Yo soy el único sensato que hay por ahí», bromeó el controvertido empresario. EFE

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