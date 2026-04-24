OACI pide medidas urgentes para proteger aviones civiles en zonas de conflicto

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Toronto (Canadá), 24 abr (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) afirmó este viernes que ha solicitado medidas urgentes para proteger a las aeronaves civiles que operan cerca o sobre zonas de conflicto, ante el creciente riesgo que suponen drones, misiles, interferencias de navegación y sistemas avanzados de defensa aérea.

La OACI indicó en un comunicado que su secretario general, Juan Carlos Salazar, advirtió durante la Conferencia Mundial sobre Riesgos de Sobrevuelo, celebrada esta semana en Malta, que la aviación civil se enfrenta a amenazas militares cada vez más sofisticadas y que la capacidad de las aerolíneas para desviar vuelos no basta para garantizar la seguridad.

“Debemos ir más allá de los límites de la aviación tal como la hemos conocido”, afirmó Salazar, quien subrayó que sistemas de armamentos cada vez más sofisticadas aumentan el peligro de ataques o amenazas a aviones civiles.

La OACI destacó que la reciente crisis en Oriente Medio obligó a más de diez Estados a cerrar parcial o totalmente su espacio aéreo, con un fuerte impacto sobre el transporte aéreo internacional.

Salazar pidió a los Estados que compartan con rapidez información de inteligencia sobre amenazas, refuercen sus mecanismos de evaluación de riesgos y mejoren la coordinación entre autoridades militares y civiles para evitar que las aeronaves comerciales sean confundidas con objetivos militares.

La organización de la ONU, con sede en Montreal, está finalizando un Marco Global de Gestión de Crisis y actualizando sus manuales sobre actividades militares y operaciones civiles en zonas de conflicto para mejorar la respuesta de autoridades, aerolíneas y proveedores de navegación aérea. EFE

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