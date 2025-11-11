Obama sorprende a veteranos de Corea y Vietnam a su llegada a Washington D.C.

Nueva York, 11 nov (EFE).- El expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) sorprendió a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que llegaron a Washington en el Vuelo de Honor el pasado fin de semana, según un vídeo compartido este martes en las redes sociales del exmandatario demócrata.

«En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.», indicó este martes en X Obama.

En el vídeo que compartió junto al mensaje, se puede ver cómo Obama sorprende a los pasajeros al decir: «Hola a todos» desde los altavoces del avión.

«Solo quería darles las gracias», continuó el expresidente a medida que algunos veteranos se quedaban boquiabiertos.

Al bajar del avión, Obama estrechó la mano a los 69 veteranos y les entregó una Moneda Presidencial, un símbolo de su gratitud personal por sus sacrificios.

«A todos aquellos que sirvieron valientemente a nuestra nación, gracias a ustedes y a sus familias por su extraordinario servicio. Los sacrificios que todos ustedes han hecho para proteger a nuestro país serán honrados, hoy y siempre», escribió Obama en su mensaje.

Por su parte, el expresidente Joe Biden (2021-2025) escribió en sus redes: «Siempre he dicho que nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa».

«En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra democracia más segura gracias a su servicio y sacrificio», añadió.

El presidente Donald Trump participará hoy en una ceremonia de ofrenda floral y pronunciará un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, un cementerio militar emblemático en el norte Virginia y junto a Washington, que alberga los restos de más de 400.000 veteranos. EFE

