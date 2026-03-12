Ocho detenidos en Hong Kong por trama de sobornos y fraude en mercado de capitales

3 minutos

Hong Kong, 12 mar (EFE).- La Comisión de Valores y Futuros (SFC por sus siglas en inglés) y la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong ejecutaron entre el martes y el miércoles una operación conjunta denominada ‘Fuse’, dirigida contra el uso de información privilegiada y la corrupción en el mercado de capitales.

En el dispositivo, los agentes registraron catorce ubicaciones, entre ellas las oficinas de tres sociedades autorizadas —dos firmas de valores y una gestora de fondos de cobertura— y las viviendas de los investigados.

La ICAC detuvo a ocho personas, entre altos directivos de las dos sociedades de valores y de la gestora, además de un presunto intermediario.

Entre las entidades afectadas figuran las divisiones de mercados de capitales de renta variable de la filial local de Citic Securities y de Guotai Junan International Holdings Ltd, precisó esta última en un comunicado emitido hoy.

Según los indicios, los ejecutivos habrían recibido sobornos por más de cuatro millones de dólares del propietario de la gestora a cambio de revelar información confidencial sobre inminentes colocaciones privadas de acciones de varias compañías cotizadas en Hong Kong, antes de que esos datos se hicieran públicos.

Con esa información reservada, la gestora estableció posiciones cortas en los títulos afectados, tanto mediante ventas en el mercado como a través de contratos de permuta sobre acciones. Cuando las colocaciones se anunciaron oficialmente, los precios de las acciones descendieron y la gestora obtuvo presuntamente beneficios por unos 315 millones de dólares.

El operativo arrancó a partir de una investigación preliminar de la SFC sobre posible uso de información privilegiada. Durante esas pesquisas surgieron indicios de corrupción, por lo que el caso se trasladó a la ICAC para la vertiente penal de los sobornos, mientras la SFC prosiguió las actuaciones por infracciones a la Ordenanza de Valores y Futuros.

Las autoridades confirmaron hoy que la investigación continúa en curso y que, por el momento, no realizarán más comentarios. Las personas implicadas en estos hechos enfrentan sanciones penales y administrativas, que incluyen multas millonarias, inhabilitaciones y posibles penas de prisión.

Se trata de una de las intervenciones más amplias y coordinadas de los últimos años contra las filtraciones de información en el segmento de colocaciones privadas de acciones, un instrumento de financiación clave que ha experimentado un fuerte repunte en Hong Kong a lo largo de 2025 y los primeros meses de este año.

Este tipo de operaciones —que permiten a las empresas captar capital de forma rápida sin necesidad de una oferta pública completa— han multiplicado su volumen en paralelo al auge de salidas a bolsa que ha devuelto a la urbe su liderazgo en ese ámbito.

El caso se inscribe en la creciente vigilancia sobre las prácticas de financiación bursátil. En los últimos meses, tanto la SFC como la ICAC han intensificado sus controles sobre posibles filtraciones previas a anuncios corporativos, un riesgo que se acentúa en periodos de elevada actividad del mercado.

Hasta ahora no se han presentado cargos formales, pero analistas coinciden en que este operativo conjunto envía una señal de que no se tolerarán ni el uso de datos reservados o corrupción en un sector que aspira a consolidar su atractivo internacional. EFE

