Ocho niños muertos en un tiroteo por violencia doméstica en EEUU

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Un hombre mató a tiros a ocho niños —siete de ellos sus hijos— y luego fue abatido por la policía en el estado sureño de Luisiana, Estados Unidos, el fin de semana, en un episodio de violencia doméstica que afectó a tres viviendas, informaron las autoridades.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las 06H00 locales del domingo (11H00 GMT) en la ciudad de Shreveport, fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de la oenegé Gun Violence Archive.

Tres niños y cinco niñas de entre tres y 11 años fueron abatidos, informó la oficina del forense de Caddo Parish. Siete de los menores eran hermanos, y uno era un primo. Un noveno niño que resultó herido logró escapar y su vida no corre peligro, según las autoridades.

Dos mujeres también resultaron heridas de gravedad por los disparos, incluida la madre de algunos de los niños asesinados.

La policía identificó al atacante como Shamar Elkins, de 31 años, quien huyó del sitio de los tiroteos en un vehículo robado y fue perseguido por la policía, que luego lo mató a tiros.

«Al final de esa persecución, el sospechoso salió del vehículo con un arma de fuego y, en última instancia, nuestros agentes se vieron obligados a neutralizar al sospechoso», declaró a los periodistas Chris Bordelon, de la policía local.

Un videoperiodista de la AFP presente en el lugar contó cinco impactos de bala en la puerta de una de las casas.

Freddie Montgomery, un vecino de 72 años, relató haber visto a la policía sacar los cuerpos de los niños el domingo.

«Ayer por la tarde, a esta misma hora, todos esos niños jugaban en el jardín frente a la casa. Y él estaba sentado bajo el porche», relató a la AFP.

– Ahogándose en «pensamientos oscuros» –

Bordelon dijo que siete de los ocho niños eran hijos del agresor.

La escena del crimen es «bastante extensa» y abarca tres residencias que estaban siendo minuciosamente inspeccionadas por investigadores, agregó el representante policial.

«Creemos que es la única persona que efectuó disparos en estos lugares», dijo Bordelon, que calificó el incidente como un «altercado doméstico».

Se cree que Elkins primero le disparó a su esposa y luego fue a una segunda residencia, donde los niños fueron asesinados. Un noveno niño que se encontraba en esa casa sobrevivió y estaba en un hospital con una herida que no ponía en peligro su vida, según las autoridades.

La policía dijo que Elkins fue detenido en 2019 en un caso relacionado con armas de fuego en el que se declaró culpable, pero que no tenían conocimiento de otros antecedentes de violencia doméstica.

Medios estadounidenses informaron que el hombre sirvió en la Guardia Nacional del Ejército en Luisiana durante siete años, aunque nunca fue desplegado, antes de retirarse en 2020.

Elkins pasaba por una crisis conyugal y luchaba con su salud mental, informó The New York Times citando a familiares.

Según el Times, le dijo a su padrastro, Marcus Jackson, que su esposa quería divorciarse y que se estaba ahogando en «pensamientos oscuros».

«Este es un hecho terrible. Es especialmente grave y angustiante que todas las víctimas sean niños», declaró el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, a periodistas.

– «Corazón destrozado» –

La oficina del forense dijo que las madres identificaron a los niños que murieron como: Jayla Elkins (3 años), Shayla Elkins (5 años), Kayla Pugh (6 años), Layla Pugh (7 años), Markaydon Pugh (10 años), Sariahh Snow (11 años), Khedarrion Snow (6 años) y Braylon Snow (5 años).

La policía dijo a la AFP que una de las mujeres heridas, que recibió un disparo en la parte inferior del rostro, dio la voz de alarma a un vecino, quien realizó la llamada de emergencia al 911.

El gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse «con el corazón destrozado».

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, nacido en Shreveport y representante por el estado, la calificó en X como una «tragedia sin sentido».

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más elevada de todos los países desarrollados.

En 2025, casi 15.000 personas, sin contar los suicidios, fueron asesinadas con armas de fuego, según Gun Violence Archive.

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