Ocho nuevas detenciones tras ataques dirigidos contra la comunidad judía en Londres

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La policía británica anunció el martes ocho nuevas detenciones, lo que eleva a 23 el número de arrestos, en el marco de sus investigaciones sobre una serie de incendios, o tentativas de incendio, cometidos en Londres y dirigidos principalmente contra la comunidad judía.

Cinco de los lugares donde se produjeron estos ataques —que no causaron heridos— están vinculados a la comunidad judía, entre ellos dos sinagogas.

El sexto ataque tuvo como objetivo las instalaciones en Londres del canal de televisión en lengua persa Iran International.

La policía precisó que se han efectuado siete detenciones en las últimas 48 horas.

Los siete arrestados son cinco hombres, de entre 24 y 26 años, y dos mujeres, de 50 y 59, detenidos el martes de madrugada, en Harpenden y Stevenage, dos ciudades al norte de Londres, y también en Birmingham (centro de Inglaterra).

Tres hombres fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras que los otros cuatro sospechosos permanecen detenidos.

La policía también arrestó el martes a un hombre de 39 años en el oeste de Londres, esta vez tras el hallazgo el viernes de «tarros que contenían una sustancia no peligrosa» en Kensington Gardens, añadió la policía londinense.

El parque está situado cerca de la embajada de Israel.

«No cejaremos en nuestra lucha contra el antisemitismo y el terrorismo», reaccionó el primer ministro, Keir Starmer, en su cuenta de X.

De los 23 detenidos, ocho han sido acusadas formalmente.

La mayoría de los incidentes fueron reivindicados por un grupo poco conocido, sospechoso de ser proiraní, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), cuyo nombre significa «Movimiento de los compañeros de la mano derecha del islam».

Este grupo ya ha reivindicado ataques en otros lugares de Europa.

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