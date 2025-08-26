Ocho países del centro y sudeste de Europa buscan armonizar su mercados de capitales

Zagreb, 26 ago (EFE).- Ocho países de Europa central y del sudeste han dado un paso hacia la unificación de sus mercados financieros al firmar un memorándum de entendimiento sobre cooperación en el desarrollo de sus bolsas, proponiéndose armonizar las leyes que regulan este sector.

Según informó este martes el diario croata Jutarnji list, el documento fue firmado la víspera, lunes, por los ministros de Finanzas de Eslovenia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Macedonia del Norte y Croacia, en un acto en Zagreb que contó con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas croata calificó de «avance histórico» el memorando, resaltando que confirma una voluntad política compartida y el compromiso con las reformas que permitirán un mercado de capitales más sólido, eficiente y competitivo en la región.

“Esto aumentará la competitividad de los países participantes, atraerá inversores internacionales, mejorará el comercio y la inversión transfronteriza, facilitará el acceso al capital e impulsará un mayor crecimiento económico”, asegura la nota.

Las futuras actividades de esta iniciativa, cuyo objetivo es atraer inversores e impulsar el crecimiento económico, se coordinarán desde Zagreb.

El titular croata, Marko Primorac, explicó que los ocho países han decidido armonizar su respectiva legislación y reglas de mercado, incluidos las de las concesiones de licencias, con el objetivo de igualar las normas de acceso a sus bolsas.

La iniciativa no supone una alternativa ni se opone a otros procesos europeos, sino que los complementa, recalcó.

«A nivel de la Unión Europea, la unificación del mercado de capitales, es decir, la unificación del ahorro y la inversión, se viene debatiendo desde hace tiempo», recordó el ministro.

«Armonizaremos la legislación, las normas comerciales, la concesión de licencias y el acceso a la infraestructura. De esta manera, fortaleceremos el comercio transfronterizo y contribuiremos significativamente a la armonización europea», agregó.

Miljan Ždrale, director regional del BERD para Europa Central, valoró que actualmente, de las ocho bolsas de valores participantes, las más importantes son las de Varsovia y Bucarest EFE

