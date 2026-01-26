Oficina antifraude de la UE desvela venta de 766 vehículos a Rusia que eludían sanciones

2 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) coordinó una investigación internacional que destapó la presunta elusión de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia mediante la exportación desde la UE de más de 766 vehículos de transporte, informó este lunes el organismo.

La investigación se inició tras una alerta de las autoridades polacas, que detectaron exportaciones sospechosas de vehículos usados desde varios Estados miembros e informaron a OLAF el pasado abril, indicó en un comunicado la agencia antifraude.

Aunque los envíos figuraban oficialmente con destino a Turquía, las aduanas polacas reunieron indicios de que el destino final real era Rusia.

A partir de un amplio análisis de datos y del cruce de información aduanera, comercial y de transporte, OLAF identificó un entramado más amplio en el que participaban varios exportadores de la UE y supuestos importadores en terceros países, entre ellos Armenia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán y Moldavia.

La cooperación con las autoridades de estos países permitió concluir que un total de 766 vehículos nunca fueron importados en los destinos declarados.

OLAF hizo un seguimiento individual de cada vehículo y pudo reconstruir la cadena logística y localizar los aparatos en Rusia, confirmando los indicios de presunta elusión de sanciones, lo que ha llevado a la apertura de diligencias penales en tres Estados miembros, indicó esa oficina.

«La elusión de las sanciones socava la eficacia de las medidas restrictivas de la Unión Europea. Esta investigación demuestra cómo la cooperación con los Estados miembros y con las autoridades de terceros países permite a OLAF destapar complejos entramados transfronterizos y proteger la integridad de las sanciones», afirmó la directora general interina de OLAF, Salla Saastamoinen. EFE

jaf/mb/psh